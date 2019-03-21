【泰國大選】穩定、民主與經濟　人民選擇何去何從

泰國即將在3月24日舉行大選，選戰圍繞着承諾穩定的軍方陣營及追求民主的在野黨爭論聲中，但最終選民選擇的，很可能是更實務的要求：哪個政黨能提供更好的惠民措施，哪個才是更適合人民未來的發展所需？

泰國總理巴育3月20日前往曼谷是樂園公園，與公眾打招呼。（路透社）

這是自2014年軍事政變以來，一次可以改變5年軍政府統治的機會。但總理巴育正透過新成立的公民力量黨，爭取連任。儘管公民力量黨多次否認他們與軍方的關係，但現時外界均視這次選舉是公民力量黨與為泰黨之爭；而另一股勢力，在野民主黨和未來前進黨的影響有限。

經濟是民眾最關心的問題

在支持為泰黨陣營中，最容易聽到支持者的聲音是「真懷念他信時代」。儘管他信已流亡海外10年，他與同樣被迫流亡的胞妹英祿，仍然是部分泰國人追隨的對象。最主要是因兩人在任時提出的惠民政策，讓大眾廣為受惠，當中最有名的例子是30泰銖保健看病政策。

為泰黨共提名3名總理候選人，其中一名是前交通部長查猜（Chatchart Sitthipan），他表示現在選戰分成兩條路線，一條是支持民主與軍政府的對決，另一條是經濟，他認為這是民眾最關心的問題。

為泰黨造勢大會。為泰黨即使經歷多次起落，但仍然有相當支持。（視覺中國）

一張印着為泰黨標誌的宣傳小冊子。（視覺中國）

泰國經濟持續發展 但基層無法受惠

泰國經濟整體並不差，除2014年因政變一度令發展停滯外，自2015年起國內生產總值（GDP）均保持增長。2017年泰國GDP增長為3.9%，創5年以來最大增速。受惠於出口業及旅遊業增長，為國內城市創造財富和機會，其中特別是旅遊業，2018年訪泰遊客較2017年增加10%以上。

但經濟增長帶來的財富增加未有普遍惠及國民，其中國民平均加薪幅度自2014年後持續下降，在2017年更一度觸及零加薪，每年申領失業補助的人民亦持續上升。根據泰國央行及國家經濟社會發展局，2018年泰國全行業平均加薪幅度約為1%，領取失業補助的人數約15萬。

查猜指出泰國現時重點是財富分配不均，經濟發展無法惠及基層，因此如何幫助基層民眾解決經濟需要，是為泰黨的選舉重點。為泰黨這次的競選承諾，就包括了基層15%的薪金增幅、增加撥款至全民醫保、增加老齡人福利等。

各黨派候選人正進行電視辯論，闡述政見。（視覺中國）

公民力量黨打出穩定牌

當然公民力量黨也提出了自己的經濟政策，如調高最低工資、保證大學畢業生起薪，並5年免繳個人薪俸稅等。公民力量黨的競選一大承諾，是國家社會穩定。

對泰國人來說，紅黃衫軍之爭令人印象深刻，曾發生過的社會動盪歷歷在目。公民力量黨黨魁烏塔瑪（Uttama Savanayana）表示，過去5年在巴育政府的領導下，泰國社會穩定，經濟得以發展，民眾該想所謂的民主是否只是符合特定政黨的價值。

經濟發展同樣需要社會穩定，這亦是為何巴育的穩定承諾得到一定支持的原因。但經濟發展是否只集中在曼谷一類的大城市，鄉鎮人民能否受惠是另一問題，因此這次選戰亦將是另一場的「城鄉之爭」。泰國人民最終會選擇怎樣的道路，3月24日將有分曉。