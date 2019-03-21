【英國脫歐】文翠珊出席歐盟峰會在即　各成員國如何取態？

英國距離3月29日正式脫歐的限期，只剩下8日，首相文翠珊周三（20日）已去信歐盟，要求押後脫歐限期至6月30日，她並會在周四（21日）前往比利時布魯塞爾出席為期2日的歐盟領袖峰會，游說各成員國支持英國延遲脫歐。 英國能否押後脫歐，就要得到歐盟27國的同意，但歐盟各國對英國提出的有關要求，意見並不一致，其中德國表明贊成英國延長限期，但法國則不排除運用否決權，阻止英國脫歐延期，甚或可能禁止英國提出有關要求。

首先講解這個峰會的流程，歐洲議會議長塔亞尼（Antonio Tajani）發言後，歐盟27成員國領袖會輪流質詢文翠珊提出的脫歐新觀點。其後待她離開後，成員國會商討對策，包括延長限期的長短等，但相信他們在英國國會再投票表決脫歐協議前，都不會有最終結論。

到底現時各成員國對於延長「分手」期限的立場為何？

英國脫歐：文翠珊去信歐盟，要求把英國脫歐日期押後至6月30日。（路透社）

法國

總統馬克龍（Emmanuel Macron）的幕僚認為，英國需要有全盤計劃讓大家認同有必要延長限期。另外亦需考慮延長對於歐盟的影響，由於歐洲議會選舉舉行在即，假如英國屆時仍未正式脫歐，亦需參與投票。因此法國擔心英國會可能左右將來的歐盟政策，所以法國不排除運用否決權阻止延期，甚或可能禁止英國提出有關要求。

德國

外長馬斯（Meiko Mass）周一（18日）表示贊成英國延長限期，認為對方光榮地離開總比不歡而散較為理想，他指出硬脫歐對於英國和歐盟都是兩敗俱傷。不過外交部則強調將問題拖延太長並非好事，意味柏林方面傾向容許倫敦繼續短時間留歐。

比荷盧聯盟（Benelux）

荷蘭：首相呂特（Mark Rutte）要求英國交代延長多久和公布計劃，之後才有決定。

比利時：與荷蘭立場相近，強調布魯塞爾並不抗拒延長限期。同時外交部暗示假如這次峰會沒成果，將會在3月內加開一場峰會，務求達致共識。

盧森堡：限期不應延至5月歐洲議會選舉後。

馬克龍是針對英國的強硬派，一直對脫歐無故延期表達不滿。（路透社）

維謝格拉德集團（Visegrad）

這個由匈牙利、斯洛伐克、捷克和波蘭組成的四國聯盟並沒有一致立場。捷克持開放態度；斯洛伐克認為與英國「和平分手」是最理想，但憂慮延長限期會為歐洲帶來不明朗因素；波蘭則有意接受延長限期。

至於匈牙利一直強調立場與德國一致，不過值得留意的是，歐洲議會主要政黨歐洲人民黨（European People’s Party ，EPP）剛於周三（20日）通過暫停匈牙利執政黨青年民主主義者聯盟（青民盟，Fidesz Party）在EPP的權利，或可能影響該國的表態。

英國首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議3月12日第二次在國會大敗，脫歐前景未明已對英國經濟造成影響，不少跨國企業、銀行及金融公司已削減在當地的投資及停止擴張。跨國精英因脫歐而離開倫敦，轉去阿姆斯特丹、鹿特丹、安特衛普、布魯塞爾等歐盟國家的大城市。（路透社）

地中海國家

意大利：整體傾向延長《里斯本條約》第50條，外長米拉內西（Enzo Moavero Milanesi）多次強調不希望見到英國硬脫歐。

西班牙：外長博雷利（Josep Borrell）認為最理想的情況是英國國會接受脫歐協議，但目前馬德里政府未有明確立場。他理解英國需要更多時間商討協議內容，但指出對方應該放寬談判底線。

巴爾幹半島

克羅地亞：已經有長時間延長限期的心理準備。

希臘：未有明確立場，但認為如果各方同意延長期限，希臘沒有阻止的理由。

保加利亞：英國最好在有協議下脫歐。

羅馬尼亞：反對硬脫歐，同時有必要團結各成員國。

（綜合報道）