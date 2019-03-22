【新西蘭恐襲】教授、醫生、國家隊守門員：50位遇難者的故事

新西蘭基督城（Christchurch）上周五（15日）兩間清真寺發生恐怖襲擊，一名獨行槍手無情掃射正在禱告的民眾，50名穆斯林人殞命橫飛的子彈之下。恐襲發生一周後，新西蘭周五（22日）舉行全國悼念活動，為死難者默哀。 這50名遇難者曾是在各行各業努力工作的人，他們有的是工程師、軟體專家、大學教授、飛行員、國家隊守門員……有人終日為家庭生計奔波，有人剛剛失業，有人仍在讀書，尚未來得及書寫未來，但一切都在3月15日這天突然停止。 （本文經授權轉自微信公眾號「发现新西兰」，Wechat ID：Go_Kiwi）

恐襲過後的一星期，新西蘭於當地周五（22日）在舉行了全國悼念活動，在總理阿德恩的帶領下，上下團結一致，為死難者默哀。

事發之後，阿德恩總理曾言「每一名死難者都值得被銘記，而施暴的槍手將永遠是沒有名字的人」。

我懇求你們：說及那些我們失去的人的名字，而非那個奪取他們生命的人的名字。他或想自己臭名昭著，但在新西蘭的我們將不會給他任何東西，甚至是他的名字。 新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）

面對該國有史以來最為慘痛的恐襲事件，新西蘭舉國上下態度正面，展現出了令人動容的堅韌。誠如阿德恩總理所言，值此時，大眾媒體所最應該做的，並非展示那些以蠻力施暴的懦弱恐襲者，而是呈現出此次悲劇背後，那一位位鮮活的受難者。

過去一周以來，新西蘭媒體搜集了50遇難者絕大部分人的背景，令「50」不再是一個冰冷的数字。

▲納比（Haji-Daoud Nabi），71歲。3月15日，他在遇襲其中一間的清真寺Al Noor門口迎面撞見槍手，並被槍殺。納比生前的最後一句話是對槍手說：「你好，兄弟。」（Hello, Brother.）

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