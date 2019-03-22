韓國人奇招抗霧霾　全靠一件「法寶」　專家：毫無科學根據

韓國近來多次受霧霾侵襲，嚴重影響民眾健康和日常生活。當地國會3月中通過法案，將霧霾定為「社會災難」，政府在此情況下可動用應急基金對付空氣污染；同時，韓國百姓也在用「奇招」抗霧霾：吃豬肉。

路透社報道，當韓國受到霧霾困擾，當地豬肉銷量就會急升。首都首爾在2月28日至3月5日，遭有史以來最嚴重的霧霾籠罩，E-Mart超級市場和樂天超市的豬肉銷量，在這段期間大增約25%。

原來這是韓國礦工流傳下來的「民間智慧」，他們認為豬肉上滑溜的油脂能清除喉嚨裏的灰塵。15歲韓姓中學生說：「在空氣渾濁的日子，我會多吃豬肉」，這個概念是媽媽灌輸給他的，「我認為這多少有點用，因為豬肉有油，可以潤滑喉嚨」。

不少韓國人相信豬肉的油脂能滋潤喉嚨、洗走塵埃，但醫生指出這並無科學根據。（視覺中國）

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專家：毫無根據

科學家指出，吃豬肉清喉嚨的「偏方」毫無根據，抗霾的最佳方法還是留在室內和外出時戴口罩。

霧霾侵襲除了令豬肉大賣，還連帶生產空氣清新機和口罩的公司股價大升，而且不僅是給人用的口罩，寵物用品商Dear Dog的負責人徐赫進（音譯，Suh Hyuk-jin）表示，寵物口罩的銷量在3月頭上升逾5倍。

（路透社）