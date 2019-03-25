「這次年輕族群對選舉的興趣並不比長輩們少，年輕人的聲音將比過往選舉更有影響力。」經歷了近五年軍政府的嚴厲管治後，泰國迎來久違的一次選舉。多年來，這個東南亞國家一直深陷於紅衫軍、黃衫軍及軍方三元對立的政治局面。新興政黨如未來前進黨（Future Forward）力求打破這個「顏色」規範，加上魅力型領袖領軍，廣受年輕選民的支持。被認為政治冷感的新世代泰國人，對是次大選、國家發展和未來可有新鮮的想法？

22歲的大學生Netiwit Chotiphatphaisal指出：「今天的年輕人不像以往，我們在政治上更投入，我們是一個龐大的選民基礎。這場選舉對我們非常重要，不僅是一場政治過渡，還是對我們是否接受獨裁統治、對我們未來生死攸關的見證。」

21歲的Butsaratharin Panyaain在大學修讀商業管理，渴望開設自己的物流公司。作為「首投族」的她，希望軍方遠離政治，「軍人的工作不是管理國家，而是保護國家。」她傾向支持前總理他信（Thaksin Shinawatra）及其妹妹英祿（Yingluck Shinawatra）所屬的為泰黨，因為該黨政綱承諾削減軍方一成預算，用以支援創業人士。

剛從大學畢業、同樣21歲的Tanit Wongsavit則支持親現任總理巴育（Prayut Chan-ocha）的公民力量黨：「我的父親是黃衫軍，而我的鄰居有的支持黃衫軍，有的支持紅衫軍。這兩種顏色對國家而言都是負擔，阻礙了國家向前發展。」

泰國90後劉世明(右前)本科諗中文，目前在台灣大學修讀政治。(受訪者提供)

目前在台灣大學修讀政治的泰國「90後」劉世明（Teerayudh Somwatee）向《香港01》分享了對今次選舉的看法。他形容這次大選的整體氣氛頗為高漲，堪比2011年英祿當選首位女總理的那屆選舉：「現今泰國年輕人對政治的看法和以往有很大分別，以前的年輕人或許會覺得自己年紀小，改變不了些什麼，（導致）投票率往往可能不到50%。但從今次選舉的民調可見，高達九成年輕人有意投票，當中八成更表明會投反對軍政府的政黨或政治人物。」

這某程度上解釋了為何未來前進黨會大受年輕人歡迎，因為他們反軍方及勇於說出社會普羅大眾的想法。「在經過多年軍政府的統治後，很多泰國人想要推翻他們。」

不少泰國年輕人渴望結束巴育的軍政府統治。(Getty Images)

目前，泰國約有700萬名18至25歲的年輕人，佔全國約5,100萬合資格選民的一成三。各個政黨均盡力爭取年輕選民，尤其是首投族的支持。有政黨更不惜拋出相關的政策，如廢除或縮減軍事徵兵、爭取大麻合法化或性小眾LGBT婚姻平權等。

曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）政治科學副教授Thitinan Pongsudhirak表示：「年輕人是一個重要的人口細分，他們代表着一個以不同方式接觸政治系統的新世代。」泰國作為全球社交媒體使用率高的地區之一，年輕人傾向從社交媒體而非觀看電視和收聽電台等傳統方式來接收資訊。而這股年輕力量能夠在今屆選舉中相對突出，其中一個原因是新興政黨如未來前進黨的冒起，成為泰國傳統紅、黃陣營及軍方之外的第四股力量。

塔納通是泰國政壇新一代中廣受年青人支持的代表。(Getty Images)

「高富帥」領軍 第四股力量顛覆政壇

未來前進黨由40歲富商塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）所帶領，黨內成員絕大部分都是80、90後的政治新鮮人，這個新興政黨充分利用Facebook或其他網絡平台發佈訊息和拉攏支持者，故深受年輕人支持。

塔納通強調：「（泰國）年輕人在一個高度分裂的社會下成長，他們沒有把這視為新常態。他們在尋求出路和改變。」未來前進黨的出現，為泰國人提供了紅黃兩大陣營對立之外的另一個選擇，讓年輕人看到一絲走出分化道路的希望。此外，也許是受到過去幾年軍政府統治的影響，年輕人認為較激進的想法及公然拒絕向軍方低頭的行為大膽和吸引。

陳尚懋教授認為未來前進黨無論是選前選後也有被「DQ」的風險。(受訪者提供) 台灣佛光大學公共事務學系教授兼南向辦公室主任陳尚懋專研泰國社會政治十多年，他向記者解釋：「塔納通跟以往的政治人物很不同，雖然他很有錢，但他年輕有外表，與他信的氣質不一樣。」他指出，未來前進黨的主要政治立場就是反軍方，因此很有機會吸收被勒令解散的泰護國黨的選票，因而為軍方所忌憚，近期塔納通捲入了多宗訴訟，令外界擔憂軍政府會在選舉前後「DQ」他。 當然，不是每個年輕人也支持塔納通，有人覺得他們反軍方的立場有點過火，不但想大幅削減軍人數目，還對軍備開支多有質疑。亦有人認為在現時區內的政治局勢下，保持一定程度的軍事實力來保護國家無可厚非。

朱拉隆功大學政治科學教授Pitch Pongsawat也不看好未來前進黨，他坦言：「在泰國做改革派並非易事，保守派擁有重大的文化及象徵意義，改革派正面對這巨大的衝突。所以我不確定這個選項是現實的。」他又指未來前進黨目前欠缺候選人，要贏得大選，至少要滿足全國350個選區的數目。若該黨沒有足夠議席，難言可帶來什麼改變。

Pitch Pongsawat補充：「他們（未來前進黨）只是在網絡上吸引支持者，但如何把這些網絡人氣轉化成現實？」他認為除了思考如何轉化網民支持為實質選票外，塔納通亦需要想出如何改變國家的結構，並用實際有效的方法兌現。

上文節錄自第155期《香港01》周報（2019年3月25日）《遲來的大選 泰國年輕人吶喊：不讓紅黃成負擔》專題報道。

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