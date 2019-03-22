【Florida Man Challenge】佛州特產「一男子」專犯奇怪罪行　

社交媒體經常出現各式各樣的「挑戰」，例如「In My Feelings Challenge」（又名Kiki Challenge，挑戰者需從車上副駕駛座下車，在車外隨歌起舞）、「冰桶大挑戰」（Ice Bucket Challenge）、「蒙眼挑戰」（Bird Box Challenge）等，而最新的一股熱潮必數「佛羅里達州男子挑戰」（Florida Man Challenge），參與這個挑戰非常安全、無需膽量、不用道具，卻又娛樂性十足，大受網民歡迎。

「佛羅里達州男子挑戰」的玩法很簡單，只要在Google搜索欄輸入「Florida Man」（佛羅里達州男子）及自己的生日，就能搜尋到「當年今日」在佛羅里達州發生的趣聞，例如10月8日一名佛州男子涉嫌用香腸襲擊母親、1月11日一名佛州男子因吸食可卡因而被捕後咬爛警車座椅、2月14日一名佛州男子被閉路電視拍到他舔別人家的門鈴。

「佛羅里達州男子挑戰」的玩法很簡單，只要在Google搜索欄輸入「Florida Man」（佛羅里達州男子）及自己的生日，就能搜尋到「當年今日」在佛羅里達州發生的搞笑新聞。（截自Google）

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這些新聞標題無不令人失笑，美國及外國網民都一致認為，佛州可能是世上出產最多奇人異士的地方。《今日美國》請來專家認真分析這個現象，發現有三大原因。

政府透明度高

助理檢察官巴特勒（Ryan Butler）表示，由於該州政府將絕大部分文件公開，記者在報道時更容易找到資料及詳細案情，「其他州分的記者可沒這麼輕鬆」。

佛州人的行為真的比較瘋狂

住在佛州的《寶藏海岸報》（Treasure Coast Newspapers）專欄作家斯馬特（Gil Smart）說：「這裏的瘋狂氣氛很濃，可能是因為許多人和我一樣，並非在這裏土生土長，而是來躲藏、忘記過去、開始新生活的。」

另外也有人向佛羅里達大學（University of Florida）學生報投稿表示：「我們可以把那些特殊事件歸咎於令人窒息的濕度和猛烈的太陽，但事實是，佛州有些奇怪的人做出奇怪的事。」

惡性循環

佛州第一修正案基金會（First Amendment Foundation）主席彼得森（Barbara Petersen）則認為，外界對「佛州男子」式的新聞表現出極大興趣，令媒體報道得更多，形成一個循環，「不過空穴來風，未必無因」。

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（綜合報道）