泰國不少年輕人除了不滿軍政府，也不滿國家經濟發展。泰國經濟雖然在東南亞國家中表現不俗，不但成功把貧窮人口由1986年的近70%大幅削減至2013年的11%，1960年至1996年間亦保持平均每年7.5%的經濟增長，並創造出大量就業機會，失業率在近年更一直處於0.7%至1.3%的極低水平。然而，這亮麗的經濟成績背後還存在不少問題和隱憂。

先撇開極低失業率是否含有「水分」，泰國目前是全球貧富差距最大的國家之一。過去三十年間，泰國政府雖然盡力消除不平等現象，但與東亞大部分國家相比依然不足。泰國各地之間的貧富差距正不斷加劇，在東北部、北部和深南部地區仍然有不少貧窮人口，特別是泰國經濟現在面臨逆風，增長放緩，出口競爭力下滑，農產品價格下跌，令貧窮人口集中在鄉郊地區。

各大政黨因此大打經濟牌，如公民力量黨聲會延續包括「泰國4.0」、東部經濟走廊等的軍政府經濟政策；為泰黨則提倡「泰國製造」的國家品牌計劃，以及讓泰國成為重要交通樞紐等政策；未來前進黨亦表示要推動數碼經濟、減少財團的經濟壟斷、政府特許權透明化、農業現代化政策等。

近年泰國水災令北部、東北部和南部的農民收入下降，造成國家貧富懸殊問題更趨嚴重。(Getty Images)

正在台灣留學的泰國「90後」劉世明向《香港01》表示，認同泰國年輕人對國家的經濟發展感到不滿，雖然軍政府近年展開了諸如「泰國4.0」和東部經濟走廊等計劃，但不少年輕人認為這些政策成效不夠，「東部經濟走廊只會加劇地區之間的經濟差距，因為計劃的實施地區人口比例不高，不及內陸地區的人口龐大。計劃只放在國內小小的一個地方，對整體經濟發展幫助不大。」劉世明又提到，在投標興建相關計劃的基礎設施如機場、鐵路等的過程中，不時發生內定的情況，難免令人質疑當中涉及貪污或利益輸送，令年輕人更加感受到國家經濟發展的不公平現狀。

在這個發展不平衡的國度，活在不同地區的年輕人有不同的訴求。在曼谷城市生活的年輕人，希望見到國家在社會和政治層面上可以真正和解，故願意聆聽別人的意見；北部和南部農村地區的年輕人則渴望優質教育，收窄城市和農村地區的不平等差距。

劉世明認為，近年軍政府的經濟措施不足，對國家整體經濟幫助不大。(受訪者提供)

經濟之外，更令泰國年輕人不滿的，是軍政府修憲，因為新憲法賦予250名由軍方委任、非民選產生的參議員推舉首相的權力，等同讓軍方手握這一部分鐵票。換言之，軍方只需在500個眾議院議席中拿下126席，即可獲過半數議員支持籌組新政府。這種選舉制度上的不平等，令不少泰國人，特別是年輕一輩大為不滿。

陳尚懋分析：「軍政府已經拖了五次才舉行大選。他們比2006年那次軍事政變更加聰明，沒有立刻還政於民。」他補充，今次軍政府花了五年時間在政經兩方面着手，一方面打壓反對勢力、修改憲法和選舉制度，確保自己有充分的勝算；另一方面則在經濟上多下功夫，不但推動「泰國4.0」和東部經濟走廊，還發「窮人卡」，民眾只要符合一定收入水平，便可獲得一些國家福利，從而希望讓民眾知道軍政府有能力做好經濟方面的工作。

泰國年輕人渴望教育和平等的等機會，消除經濟不公平的環境。(Getty Images)

真正還政於民？ 選後軍方反應成關鍵

不過，陳尚懋強調：「這是一場不公平的選舉，日後只會衍生其他問題。」他又認為， 若未來前進黨最終沒有被DQ，選後便要留意該黨會否與為泰黨結盟，「雖然兩黨的立場很不一樣，但若為了取得政權而結盟，便要留意兩黨在立場取態上的變化。」

陳尚懋認為，是次大選會偏民粹一些，因為軍政府很想從紅衫軍所在的北部和東北部根據地奪取選票。劉世明同意這個說法：「過往經驗使目前枱面上幾個主要政黨意識到，民粹政策才能刺激選票，故早期嚴厲抨擊為泰黨民粹政策的民主黨，也走向民粹政策的路線。軍方勢力的公民力量黨亦如是。」

泰國經濟雖然在區內算是不俗，惟不少年輕人未感受惠。(Getty Images)

無論最終選舉結果如何，陳尚懋預測：「下屆泰國政府最有可能面對的挑戰是所謂的分裂政府，即行政跟立法不同調，預計今次大選紅衫軍仍舊能取得多數，首相之位則會掌握在軍方手中。」他認為，軍政府想解決國家的問題，但最終卻帶來更嚴重的問題。

考慮到泰國是今年的東盟主席國，故很多國家在觀望，因為萬一行政立法對立，泰國政府的執政可能受到杯葛。陳尚懋認為：「立法可能受到極大的干擾，搞不好又成為下一次軍事政變事件，成為了一個困局。這或許會比紅黃對立的局面更為負面，國家可能會面對長時間停擺。」

不少泰國年輕人希望走出紅黃對立，活出心中理想的色彩。(美聯社)

雖然今屆大選年輕人的投票意欲高漲，但他們其實深知這是一場起跑點不公平的選舉，劉世明也承認不確定是次大選會出現什麼結果，他憂慮：「若結果並非軍政府所樂見，難以估計軍政府的反應。」

到訪過泰國的人，除了被當地的藍天白雲所吸引，多少也能感受到當地的繽紛色彩。泰國人深受印度色彩文化影響，對特定顏色有特殊聯想及象徵意義，甚至一星期七天也有各自的代表顏色。無論是大型購物商場、空鐵BTS站或者銀行櫃員機，都有各自的代表顏色，這些眾多的色彩也融入一般人的生活如服飾之中。聽過當地年輕人的聲音後，不難了解他們走出過往國家紅黃對立困局的渴望，並活出自己心目中的理想色彩。

上文節錄自第155期《香港01》周報（2019年3月25日）《遲來的大選 泰國年輕人吶喊：不讓紅黃成負擔》專題報道。

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。