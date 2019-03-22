【印尼大選】總統佐科維多多　連任勝算高

印尼4月17日舉行總統大選，現任總統佐科維多多（Joko Widodo）繼2014年後，再與蘇比安托（Prabowo Subianto）一決高下。外界普遍認為前者很大機會成功連任，但在選戰過程中，卻醞釀多個動搖當地民主的暗湧。

自從印尼前獨裁者蘇哈托（Suharto）1998年下台後，當地在2004年首次舉行總統選舉，每屆任期為5年，而今次選舉亦首次與國會選舉同步舉行。

佐科維多多在上屆大選以6%之差，擊敗蘇比安托。五年過去，選前民調顯示前者獲近6成的支持度，大幅拋離蘇比安托超過25%，佐科維多多連任可謂沒懸念。

即使如此，佐科維多多在這場選戰並非順風順水。當地在他上台後，經濟穩健發展，每年平均經濟增長率大約為5%，因此令民眾對經濟前景有信心。推動經濟的元素包括大量基礎建設，這意味政府負債累累，假如全球經濟有任何風吹草動，印尼經濟隨時當災。另一方面，佐科維多多執政時強調廉潔，有消息人士向《中央社》透露，公務員不滿無路可貪，因而傾向不支持他連任，這亦反映印尼貪污問題根深蒂固。

印尼大選：當地4月17日舉行總統及國會選舉，今次亦是繼2014年後，現任總統佐科維多多（左三）再與蘇比安托（右二）較量。（路透社）

另外，印尼是全球最多人信奉伊斯蘭教的國家，宗教佔有一定影響力。例如華裔基督徒的雅加達省長鍾萬學在2016年省長選舉時被指褻瀆可蘭經，除了令他在選舉失利，更惹來牢獄之災。事件顯示了印尼種族及宗教問題嚴重，導致「認同政治」大行其道，更成為製造假新聞影響民眾的最佳手段。

當地不時傳出的假新聞包括佐科維多多獲中國支持，令至今仍對華人有戒心的印尼社會人云亦云，就算他在南海主權爭議問題上向北京展示強硬態度，他被大做文章的情況或陸續有來。

（中央社）