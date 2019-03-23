日本富士山倘再噴發　御殿場outlet火山灰將達1米厚

日本政府模擬富士山再度噴發可能造成的傷害，它的影響範圍將遍及首都圈各地，包括東京，鄰近富士山的御殿場outlet，將降下超過1米火山灰。

富士山曾於1707年12月16日發生「寶永大噴發」，一直持續到翌年1月1日。它當時雖沒流出熔岩，惟大量火山灰導致山麓的村落被3米厚的火山灰掩埋，江戶（現時的東京）降灰也有數厘米厚。

日本放送協會（NHK）報道，日本政府以300多年前的「寶永大噴發」同樣規模、結合2018年12月的風勢推算一旦發生的災情。當局估計表近富士山的静岡縣御殿場市每1小時將降下1至2厘米的火山灰，最終累積灰量將達1.2米；距離富士山80公里的橫濱市將會斷斷續續降灰，每小時有1、2厘米的火山灰，累積量預計為10厘米；至於東京都會區中心部分，以新宿來說，富士山剛開始噴發時它還不會受影響，但13天後火山灰會吹到東京，估計累積灰量為1.3厘米。

日本富士山：如再它度噴發，政府估計接近富士山的静岡縣御殿場市每1小時將降下1至2厘米的火山灰，最終累積灰量將達1.2米。圖為日本御殿場Premium Outlets。（視覺中國）

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火山灰飄降會對交通及民眾生活造成莫大影響。厚度僅0.4厘米的火山灰便足以讓鐵路停擺；一般道路如有1厘米厚的火山灰，汽車時速必須降至30公里、5厘米為10公里、逾10厘米厚的火山灰讓導致汽車無法行駛。如同時出現降雨，厚度3厘米的火山灰就能讓道路交通癱瘓。由於飛機引擎可能吸入火山灰，只要在火山噴灰到達的範圍都不能讓就不能飛行。

負責主持政府檢討會的東京大學名譽教授藤井敏嗣指出，雖然不知富士山何時再度噴發，但一定會發生，火山灰將導致都市交通停擺，大量災民無法回家避難，政府必須妥善考慮對策。

日本新燃岳火山2011年1月噴發時，火山灰柱高達4000米，墮下的火山灰令地上彷若鋪了一層沙。 農民當時看着辛苦耕耘的農作物蒙灰大抵是無奈又痛心。（視覺中國）

（綜合報道）