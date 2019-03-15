遊日購物「戰利品」遺留酒店房間　專業公司助物歸原主

日本人港人旅遊熱點之一，不少人來到當地少不了瘋狂購物，由時裝、藥物到化妝品等都是「大手掃貨」的目標。不過在血拚過後，總有人會在退房時，忘記將「戰利品」也帶走。遇着這些情況，除了感到懊惱外，或者以下提到的公司可能是「大頭蝦」的救星。

酒店：儲存物品三個月待客認領

共同社報道，東京的JR九州Blossom新宿酒店有一條規定，如果在房間內發現沒有放入垃圾箱的物品，酒店將會保管三個月，希望旅客回來認領，或是安排寄回物主手上，因此儲物室的架上放滿各式各樣用紙袋包裝的物品。酒店總經理原口恆人表示，他們會盡量與物主聯絡安排物歸原主，假如對方要求郵寄，酒店就會委託專業公司代勞。不過原口恆人承認，客人很多時都不接電話，或是沒回復電郵，所以對於酒店員工而言，相互聯繫可能增加他們的負擔。

日本臨近櫻花盛開季節，因此將吸引大批遊客到當地觀光。有「大頭蝦」回國前或會在酒店留下個人物品或紀念品，「物歸原主」服務應運而生。（GettyImages）

寄回物品包羅萬有

這些物流公司會採取「先收費，後寄貨」方式，但並非所有物品都可以寄出，例如酒精濃度較高的化妝品就被視為危險品，所以無法寄出。另外部分物品可能因報關手續而需時較長時間。

其中一間營運這種服務的大阪OSS物流公司表示，自從在2017年9月推出代理服務後，2018年收到大約2000宗委託，而且來自酒店的比較逐漸增加。該公司提到，「物歸原主」的主要目的地是韓國和中國，退還的東西不單止是服裝、手機和眼鏡等日常用品，他們曾經寄出假牙、國際滑雪比賽金牌，甚至是有客人為了趕飛機，而將行李箱遺留在酒店房間，最終需要他們代勞寄到目的地。

雖然有日本物流公司提供「物歸原主」服務，並非所有東西都可以寄回客人手上，例如部分酒精濃度較高的化妝品就被視為危險品。（GettyImages）

提升日本形象

OSS透露，有客人收到物件後，向他們寄出感謝信件，表示會一定再來日本。該公司社長荒本修一認為，如果可以讓外國旅客知道遺忘物品必能送回，或有助提高日本旅遊業的信譽。

（共同社）