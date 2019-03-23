先買樓後結婚？　韓調查：七成未婚者不認同　女比男更反對

部分人認為應先置業而後結婚，確保雙方有穩定住所，而這件事應由伴侶其中一方獨力處理。不過韓國1月發布的一項調查顯示，現在有超過七成未婚男女反對這樣的傳統觀念。其中愈來愈多女子反對男方全面承擔購置新房的費用。

韓國健康與社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs，KHIDI）1月21日發布《2018年全國生育力及家庭保健福祉實態調查》。調查結果發現，反對「應由男方買入愛巢」的男性受訪者者高達70.2%。完全反對這種做法的男性受訪者為15.5%，另有54.7%表示「比較反對」。未婚女子反對的比例更高達72.3%。當中16.3%「完全反對」，另有55.9%是「比較反對」。

研究團隊就調查結果做出以下詮釋：韓國出現一種趨勢，就是愈來愈多人不接受婚姻中傳統性別角色，另一方面，置業負擔非常重，人們或傾向認為，要伴侶一方獨力支付的做法愈來愈不實際。僅32.2%男性及29.1%女受訪者認為，應該男方或女方單方面供應婚後的居所。

受訪者多認為，購置物業是有意結婚者所面對的障礙。20至44歲未婚男子中，有33.7%覺得為結婚而買樓是當急之務。

（seoul.co.kr／fnnews）