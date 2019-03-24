日本最複雜車站排名出爐　轉車如跑迷宮　大阪站榮登第一

去日本旅行，相信大家多少都聽過「新宿站大如迷宮」的傳聞，但除了新宿站外，日本還有其他同樣複雜構造的車站。日本街道資訊網J-Town Net日前舉辦投票，選出了「日本第一迷宮車站」，新宿屈居第二、第一名是───大阪站。

大阪車站十分複雜，因連接線路過多，即使是日本人自己也搞不清楚轉車方向。（視覺中國）

東京的新宿站以複雜見稱，第一次在新宿站轉車或找出口都很容易迷路。而最常聽見的建議是：千萬別約人在新宿車站，因為連日本人都會迷失方向。

但原來新宿僅是日本關東最複雜的車站，若相比全國其他站，新宿站還是略遜一籌。日本街道資訊網J Town Net日前就做了一項調查，選出了「日本第一迷宮車站」，大阪站才是日本的「最強迷宮」。

點擊下圖即睇日本最強迷宮車站排名：

+ 2

大阪站是大阪的代表車站，但正確來說大阪站應是由「大阪站、梅田站、阪神梅田站、阪急梅田站、東梅田站、西梅田站」，總共6個站相連構成。走出月台前往另一個車站轉車需要通過大型梅田商店街，雖然到處都有車站指引，但因太複雜的關係還是非常容易讓人迷路。

有日本人甚至稱呼大阪站為「梅田迷宮」，而當中稱為「泉之廣場」的噴水池成為了當地的「迷宮地標」，是唯一可以約會不走散的地點。不過這地標預計會在5月因地下街翻新關係拆走，屆時可能會令不少人迷失方向。

有如玩「迷宮遊戲」一樣，這噴水池成為梅田迷宮的「儲存點」。但儲存點在5月就要拆走了，挑戰迷宮的勇者要怎樣確保不會迷路呢？（網絡圖片）

▼大阪站內跑迷宮方法

除大阪站外，榮登最複雜車站的「四大天王」還有新宿站、澀谷站和東京站。同樣複雜的名古屋站只得第五，「永遠都在維修」的橫濱站僅得第六，池袋站雖然同樣規模龐大，但因指示清晰關係只得第七。

不知各位心目中最複雜車站又是哪個呢？

（J-Town Net）