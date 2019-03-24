日本成功培養出「人造牛扒」 　口感迫真

日本東京大學和日清食品公司上周五（22日）宣布，首次成功利用牛肌肉細胞培養出塊狀的「人造牛扒」。 東京大學生產技術研究所和日清食品公司的研究小組表示，目前世界各地研究出的「人造肉」大部分是「碎肉」，而他們的目標是人工培養出塊狀的肌肉組織，並讓「人造牛扒」具有牛肉本身的口感。

在培養過程中，研究小組向牛肌肉細胞添加維他命C，成功培養出成熟的牛肌肉細胞。研究小組還采用特殊的立體培養法，培養出細長的肌肉組織，然後通過特殊方法培養多層肌肉組織，制成長1公分、寬0.8厘米、厚0.7厘米的塊狀肌肉。

研究人员在培養過程中添加維他命C，導致肉細胞形肌節。此外在膠原凝膠而不是扁平培養皿的立體環境中培養牛細胞，可生長出相對較厚的牛肉。

（日清食品公司）

研究小組說，這項工作朝着培養有着牛肉本身口感的「人造牛扒」邁出第一步。隨着技術進步，今後有望培養出更大塊的「牛扒」。

研究小組認為，隨着人口增加和生活水平提高，全球肉類消費需求預計將持續增加，而飼養家畜的環境負擔很大，還面臨飼料不足等問題。



「人造肉」由體外培養細胞而獲得，對環境影響較小，可在嚴格衛生監管下生產，未來有望成為傳統肉類的替代品。

（新華社／SoraNews24）