阿根廷5歲男童沙漠玩捉迷藏失蹤　靠溪水野果維生　22小時後獲救

阿根廷5歲男童桑切斯（Benjamín Sánchez）上周日（17日）與44歲母親基羅加（Andrea Quiroga）前往阿根廷西部聖胡安省（San Juan）旅行，於沙漠區域埃爾薩拉多（El Salado）玩捉迷藏時失蹤。當局收到消息立刻派出無人機、直升機，另外還有300名騎馬和電單車的自願人士參與搜救行動，經過22小時後終於找到桑切斯。

桑切斯獲救後稱，當時他正與母親玩捉迷藏，「媽媽那時在追我，我便開始逃跑。起初我還能聽到她，但之後我就迷路，我靠着一塊石頭，開始呼喚媽媽，可是她聽不到我的聲音。」

基羅加表示，兒子的身影很快便消失在灌木叢後，「那裏安靜得我能聽到他的哭聲，但我卻看不到他。」；另外由於桑切斯僅身穿T恤、長褲及運動鞋，無法適應沙漠日夜攝氏30度的溫差，基羅加坦言，「我感到很絕望，開始為最壞的結果做打算。」

經過22小時後，搜救人員終於找到桑切斯的下落，發現他步行近一整天，經過山丘、森林、沙漠及危險的沼澤，總距離長達21公里。桑切斯表示自己「又冷又怕」，只能喝溪水和吃野生果實。

帶領15人電單車隊加入搜救行動的翁蒂韋羅斯（Alberto Ontiveros）表示，「我們循着運動鞋留下的蹤跡去找，當我看見他時，我沒有停下，而是直接去通知直升機，當時最重要的是盡快帶他離開那裏。那時他看來不錯，只是有點疲倦和骯髒，亦感到口渴，而且被電單車的聲響嚇到。」

第一個找到桑切斯的男子雷諾索（Juan Reynoso）表示，他當時騎着馬渡過泥沼去遞水給桑切斯，「那沼澤遍佈泥濘，難以通行，而且常有動物被困在那裏。」

事後桑切斯被直升機送到當地醫院，母子亦重逢。桑切斯說，「很開心看見媽媽，我想念所有人。」

（綜合報道）