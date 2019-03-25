直升機救出近500人　拖船助故障挪威郵輪安全抵達港口

載有1373人的郵輪「維京天空號」（Viking Sky）上周六（23日）於挪威對開海域引擎發生故障，船長發出求救訊號；郵輪後來恢復部分動力，最終周日（24日）在拖船協助下安全抵達港口。

救援服務部門出動直升機救出479人，當中有20人受傷，大部分乘客為長者，及後郵輪四個引擎中，有三個恢復動力，當局暫停疏散其餘旅客和船員，郵輪最終在數艘拖船協助下，安全抵達莫爾德（Molde）的港口。郵輪抵達港口時，船上有近900人。

主管挪威南部聯合搜救協調中心（Joint Rescue Coordination Centre）的警察首長維克（Hans Vik）向當地電視台TV2表示，事件幾乎釀成炎難，「船隻在成功重新啟動其中一個引擎前，已漂浮至擱淺範圍的100米內」。

有乘客向挪威國家廣播電台（NRK）憶述當時情況，指在進食午餐途中，郵輪開始搖晃，玻璃窗碎裂，海水湧入船身，現場一片混亂，形容由直升機救出的經歷並不有趣。

「維京天空號」上周六在惡劣天氣下引擎發生故障。引擎失去動力後，郵輪在挪威西岸外海被困，且慢慢漂向陸地。由於海浪有6至8米高、風力達到時速69公里，加上船艙在巨浪衝擊進水，船長決定發出求救信號。郵輪後來其中一個引擎後來成功重新啟動，遂在離岸2公里下錨待救。

（路透社／英國廣播公司）