美國接連有槍擊案倖存者和亡者家屬輕生　揭悲劇陰霾未退

荷蘭烏得勒支槍擊案、新西蘭基督城槍擊案、 美國拉斯維加斯槍擊案、美國奧蘭多槍擊案……近年全球槍擊案頻生，大家在聚焦死傷人數及槍械管制同時，似乎少有關心遇難者家人及倖存者。 美國社會近來在10天內，接連發生3宗自殺悲劇，都是槍擊案的倖存者或遇難者家屬，引來民眾關注槍擊案的後續問題。專家指出，槍擊案倖存者中，高達近三成會出現心理創傷問題。民眾希望政府採取行動，防止悲劇陰霾持續下去。

想知什麼是「倖存者內疚」，請觀看以下片段：

槍擊案一年後的死者 疑感內疚自盡

美國佛羅里達州帕克蘭市瑪喬里斯通曼道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2018年2月14日發生槍擊案，17名師生不幸罹難，另有多人受傷。

慘劇中倖存的19歲少女艾洛（Sydney Aiello) 上周日（17日）疑因內疚逃過一劫舉槍自盡；六日後，再有一名倖存男生在家中飲彈自盡。警方並未公布他的身分，當地媒體指事主17歲，在槍擊案前剛轉至該校就讀。

艾洛的摯友波拉克（Meadow Pollack）在槍擊案中不幸成槍下亡魂。艾洛的母親表示，女兒近日被診斷出患有「創傷後壓力症候群」（PTSD）。她形容，事件令原本開朗的女兒深感悲痛及內疚，後者在槍擊案後畢業入讀大學，惟心理陰影令她害怕身處課室，不願上課。

佛州槍擊案：美國佛羅里達州帕克蘭市（Parkland）瑪喬里斯通曼道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）2018年2月14日發生大型槍擊案，17名師生不幸罹難。在這宗校園槍擊案發生一周年之際，當地民眾默哀悼念亡魂。（美聯社）

罹難者家屬悲傷持續 「無止盡地心碎」

倖存者之外，死傷者家屬亦可能因過度傷心至自尋短見。2012年美國康涅狄格州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案中，20名6歲至7歲兒童，以及6名職員命喪槍下。

里奇曼（Jeremy Richman）的6歲愛女是其中之一，他在槍擊案後以女兒之名成立基金，希望防止暴力情件再次發生，並在成立宗旨中寫道，女兒的逝世讓他「無止盡地心碎」。49歲的他周一（25日）被發現陳屍在辦公室，懷疑是自殺身亡。​

這些自殺個案並非個別事件，1999年哥倫拜恩高中（Columbine High School）槍擊案部分倖存者及死傷者家屬亦曾自殺。這些悲劇反映，槍擊案造成的創傷，可能是非常深遠。

佛州槍擊案：眾籌網站GoFundMe為艾洛籌得7.7萬美元，超出2萬的募捐目標。（GoFundMe 官網）

倖存者近三成心理創傷​

對於倖存者來說，心理創傷​十分常見。美國國家創傷後壓力症候群中心估計，槍擊案倖存者中近28％患有「創傷後壓力症候群」，約三分之一患有急性壓力症候群。

關注校園暴力事件的兒科醫生舍恩菲爾德（David Schonfeld）指出，對於失去親友的罹難者家屬及倖存者來說，因無能為力而感到內疚是非常普遍，他們的悲傷會持續多年，久久不能磨滅。

在實際創傷之外，他們亦會因此缺乏安全感，影響注意力及睡眠。舍恩菲爾德解釋，人們每天作出假設讓自己在危險的世界感到安全，但一名孩子在聽聞或經歷過這些血案後，會質疑這些假設，使他們難以集中注意力，導致學業成績下降、社交互動受損，這個惡性循環更增加他們的懷疑及不信任。

佛州槍擊案：2012年美國桑迪胡克小學槍擊案，里奇曼的6歲愛女中槍身亡。他在事件後以女兒之名成立基金，希望防止暴力情件再次發生。惟他周一（25日）被發現陳屍在辦公室，懷疑是自殺身亡。​（The Avielle Foundation）

第二年可能會更難捱

悲傷和創傷都可能是長期的，有時候，第二年可能比第一年更難捱，因為親人以至外界通常會在第一年提供不少支持。但隨住時間漸過，這些關懷可能會愈來愈少，甚至與期望有落差，以至他們更難以應對。

2018年美國校園槍擊案死亡人數達56人，是美國有紀錄以來死亡人數最多的一年，佛州校園槍擊案遇難人數佔約三分之一。槍擊案發生後，激起一群年青人發起「為生命遊行」（March For Our Lives）活動，爭取收緊槍管，成為華盛頓史上一場大型示威遊行。

自殺悲劇一宗都嫌多，惟政府卻不為所動。在兩名同學輕生後，「為生命遊行」發起人之一霍格（David Hogg）在Twitter表示：「到底還要我們當中多少孩子自殺，政府或學校才會做些事情？」

佛州槍擊案：佛州槍擊案後，倖存學生發起收緊槍管活動「為生命遊行」，迪胡克小學槍擊案家屬亦有參與。（法新社）

（綜合報道）