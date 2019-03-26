NASA「全女班」漫步任務取消　原因竟然與太空衣尺碼有關

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兩名美國太空總署（NASA）的女太空人麥克萊恩（Anne McClain）和科克（Christina Koch）原訂周五（29日）在國際太空站執行太空漫步任務，為NASA的首次「全女班」太空漫步。

但NASA周一宣布這個任務出現阻滯，無法「全女班」上陣，原來竟然是太空站內沒有足夠的中碼太空衣供應，令兩名女子最後需要分開執行任務。

國際太空站的太空人預定分別進行3階段的太空漫步任務，每次派兩人出動。麥克萊恩上周五（22日）與另一名男性太空人黑格（Nick Hague）完成首個階段的任務。

麥克萊恩和科克原本獲安排參與國際太空站的首次「全女班」漫步任務，並負責安裝太空站外一對太陽能板的鋰電池，估計歷時7小時，也是這次任務的第2階段。

惟NASA周一表示，麥克萊恩執行首階段任務後發現，中碼的上身軀幹硬殼（hard upper torso）更加合身，但由於站內周五（29日）只剩下一件中碼上身太空衣，而且已預留給麥克萊恩當日的拍檔科克使用，故只好取消「全女班」的安排。

▼▼麥克萊恩執行任務畫面

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美國德州約翰遜太空中心（Johnson Space Centre）發言人迪安（Brandi Dean）表示，目前太空站內的中碼、大碼和加大碼上身太空衣都分別只有兩件。

NASA表示，科克29日將與黑格執行任務，麥克萊恩則被安排在4月8日與另一名太空人合作。

國際太空站自1998年啟用，共執行過214次的太空漫步任務，但截至目前為止，每次都最少有一名男性參與。

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（綜合報道）

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