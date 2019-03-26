布隆迪3少女把總統照片畫成「花面貓」後被捕　網民改圖聲援

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東非國家布隆迪（Burundi）有3名未成年女學生，兩周前疑在教科書的總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）照片上塗鴉，結果遭當局拘捕，上周一（18日）更被控以「侮辱國家元首」，恐面臨5年監禁。

不少網民在Twitter聲援女孩，貼出各種「總統花臉貓」照片和加上「#FreeOurGirls」標籤，要求當局釋放女孩。

3名少女分別是15、16和17歲。英國廣播公司（BBC）報道指，她們塗污教科書上的總統照片，遭當局拘捕。

人權觀察組織（Human Right Watch）中非地區主任馬奇（Lewis Mudge）透露，3名女孩目前仍等候審判結果。倘若遭定罪，她們或會面臨5年監禁。其中一名被捕少女的父親向組織表示，女孩們受驚過度而不敢進食。

事件中另有一名13歲少女因未達刑事責任標準年齡而獲釋，及有4名學生早前被捕後也獲釋。

▼3名少女懷疑在教科書上的總統照片塗鴉而被捕

馬奇指出，布隆迪的學校習慣在不同班別間傳閱教科書，根本很難知道是誰人在書上塗鴉。他要求政府釋放女孩，並遏制保安部隊的濫權情況。

不少網民在Twitter上聲援女孩，紛紛貼出不同種類的「總統頭像塗鴉照片」抗議該國政府，並加上「#FreeOurGirls」的標籤促請當局釋放女孩。

▼網民改圖聲援少女的帖文

據人權監察組織指出，布隆迪國家情報局（SNR）的特務2016年曾逮捕8名學生，理由是他們在總統照片旁寫上「滾出去」和「不要第3任期」的字眼。同年也有數百名孩童因在總統照片上畫畫，而被趕出學校。

恩庫倫齊扎自2005年擔任布隆迪總統，於2015年第三度當選，當時一度爆發流血示威衝突。馬奇表示，當地曾經享有言論和結社自由，但自恩庫倫齊扎第3次執政時便修改憲法，打壓反對聲音。

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（英國廣播公司／美國有線新聞網絡）

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