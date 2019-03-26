布隆迪3少女把總統照片畫成「花面貓」後被捕　網民改圖聲援

東非國家布隆迪（Burundi）有3名未成年女學生，兩周前疑在教科書的總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）照片上塗鴉，結果遭當局拘捕，上周一（18日）更被控以「侮辱國家元首」，恐面臨5年監禁。 不少網民在Twitter聲援女孩，貼出各種「總統花臉貓」照片和加上「#FreeOurGirls」標籤，要求當局釋放女孩。

3名少女分別是15、16和17歲。英國廣播公司（BBC）報道指，她們塗污教科書上的總統照片，遭當局拘捕。

人權觀察組織（Human Right Watch）中非地區主任馬奇（Lewis Mudge）透露，3名女孩目前仍等候審判結果。倘若遭定罪，她們或會面臨5年監禁。其中一名被捕少女的父親向組織表示，女孩們受驚過度而不敢進食。

事件中另有一名13歲少女因未達刑事責任標準年齡而獲釋，及有4名學生早前被捕後也獲釋。

▼3名少女懷疑在教科書上的總統照片塗鴉而被捕

4/5 Ce n’est pas la première fois que des enfants sont ciblés par la répression politique au Burundi. En 2016, les autorités avaient arrêté des écoliers pour des griffonnages sur la photo du président. https://t.co/o38RhF4G9m pic.twitter.com/vfrqzdiIdw — Lewis Mudge (@LewisMudge) 2019年3月20日

馬奇指出，布隆迪的學校習慣在不同班別間傳閱教科書，根本很難知道是誰人在書上塗鴉。他要求政府釋放女孩，並遏制保安部隊的濫權情況。

不少網民在Twitter上聲援女孩，紛紛貼出不同種類的「總統頭像塗鴉照片」抗議該國政府，並加上「#FreeOurGirls」的標籤促請當局釋放女孩。

▼網民改圖聲援少女的帖文

Stop being petty Nkurunziza. Scribbling has never been a crime. #FreeOurGirls pic.twitter.com/aPrUC85PxZ — D EAST 🇰🇪 (@DEAST07299820) 2019年3月25日

據人權監察組織指出，布隆迪國家情報局（SNR）的特務2016年曾逮捕8名學生，理由是他們在總統照片旁寫上「滾出去」和「不要第3任期」的字眼。同年也有數百名孩童因在總統照片上畫畫，而被趕出學校。

恩庫倫齊扎自2005年擔任布隆迪總統，於2015年第三度當選，當時一度爆發流血示威衝突。馬奇表示，當地曾經享有言論和結社自由，但自恩庫倫齊扎第3次執政時便修改憲法，打壓反對聲音。

（英國廣播公司／美國有線新聞網絡）