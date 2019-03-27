逼良為「槍」　韓國大學教授逼學生做槍手　代寫論文送女兒入名校

不少父母都希望子女成功入讀名校，有人更不惜為此冒犯法風險。韓國升讀大學競爭激烈，一張沙紙被視為是工作、社會地位甚至婚姻前景的關鍵，要入讀心儀大學更是難上加難。 當地不時爆出教育醜聞，政商人物以自身地位「特事特辦」讓子女走後門入學的情況屢見不鮮。近日一名成均館大學女教授遭揭發，逼學生做「槍手」替女兒寫論文，助愛女順利入讀當地著名的首爾大學。

韓大學教授教育醜聞：韓國升讀大學競爭激烈，不時爆出政商人物以自身地位「特事特辦」讓子女「走後門」入學的醜聞。（法新社）

3月中旬美國揭發史上最大規模的學校招生賄賂醜聞，涉及耶魯大學、南加州大學和史丹福大學等多間頂尖學府。涉案主腦被指收受款項超過2500萬美元（約1.95億港元），教導客戶家長作弊和收買考官等方式，讓客戶子女能獲得知名學院取錄。

韓國這名女教授亦涉嫌造假，不過她並非想牟利，而是希望女兒能入讀心儀學府。

韓大學教授教育醜聞：韓國一名大學女教授被揭逼學生替女兒寫論文，助愛女入當地著名牙醫學科：首爾大學牙醫學院。（法新社）

逼學生代寫論文代做義工

韓國當局周二（26日）公布報告，揭露成均館大學（Sungkyunkwan University）一名女教授，逼使研究生執行為期3個月的實驗，甚至要求他們偽造研究結果，及撰寫論文。

她的女兒及後以自己名義在學術期刊發表有關研究結果，並在2018年成功獲當地最好的牙科學院、首爾大學牙醫錄取。

調查又發現，女教授以50萬韓圜（約3400港元）為報酬，要求一名學生代她女兒完成54小時的義務工作；並揭發她女兒此前贏得的多個學術獎項，全部都是出自母親學生之手。

韓國教育部表示，已要求當局調查當中是否涉及違法，並要求成均館大學開除這名教授。

韓大學教授教育醜聞：崔順實之女鄭宥砬被踢爆「走後門」入讀的梨花女子大學，圖為大學學生。（路透社）

韓國教育醜聞不斷

韓國教育醜聞不時登上新聞頭條，現任教育部長兪銀惠（Yoo Eun-hae）2018年曾因偽造住址，讓女兒入讀首爾著名小學而道歉；亦曾有高中教師為女兒竊取試卷而被捕。當中最震撼的要數到前總統朴槿惠「閨蜜」、「親信干政門」主角崔順實之女鄭宥砬「走後門」入讀韓國頂尖的梨花女子大學。

梨大在2015年以「馬術特長生」資格錄取奪得亞運會馬術團體賽金牌的鄭宥砬，但調查發現「馬術專長生」這個項目是為鄭宥砬而設，這面金牌更是在報名截止後獲得。部分考官更在入學面試過程故意降低其他考生的分數，藉以幫助鄭宥砬成功被錄取。

（綜合報道）