畢加索「女神」畫像　被盜20年後重現人間

20世紀著名現代藝術家畢加索（Pablo Ruiz Picasso）生前傾慕一名叫作馬爾（Dora Maar）的法國女藝術家，為她畫下一幅畫像，並一直將畫作掛在家中牆上。 畢加索死後，這幅作品輾轉落到一名沙特阿拉伯富豪手上，可是1999年被盜去，一直下落不明。 荷蘭一名「藝術偵探」布蘭德（Arthur Brand）幾經追尋下，成功接觸地下市場的中介人，最終在3月「取得」畫作。

這幅畫作名叫《女人的半身像》（Buste de Femme），也被叫作《Dora Maar的肖像》，是畢加索1938年的作品。現時估計約值2800萬美元（約2.18億港元）。

畫中主角Dora Maar，原名馬爾科維奇（Theodora Markovitch），是一名法國攝影師兼藝術家，比畢加索年輕26歲。

她長期擔任畢加索的模特，兩人在1936年至1943年維持情人關係，雖然男方當時已有家室，但女方仍對他十分傾慕。畢加索也將她視為「女神」，直至他1973年去世時，家中的牆壁仍然掛着自己為她畫的肖像。

畢加索「女神」畫像：畫中主角Dora Maar是一名法國藝術家，曾與畢加索有過一段情。（維基百科）

沙特富豪遊艇中被盜 失蹤20年

這幅畫作後來被一名沙特富豪穆辛赫（Sheikh Abdul Mohsen）買下，並將它放到自己的豪華遊艇內。1999年，他將遊艇送到法國昂蒂布（Antibes）翻新，但船上的畢加索畫作卻被盜走。此後一直下落不明。

有藝術界「奪寶奇兵」之稱的布蘭德，曾因為成功追蹤拜占庭時期的聖馬可馬賽克（Byzantine mosaic of St. Mark）和兩座納粹黨領袖希特拉的馬匹雕像而聲名大噪。

他2015年從荷蘭罪犯的傳言中得知「船上被盜的畢加索」的消息，決定追尋這份藝術品的下落。幾經艱辛，他終於得知作品就是《Dora Maar的肖像》。布蘭德向荷蘭《人民報》（De Volkskrant）表示，「每人都以為這幅畫遭破壞了。這也是90%被盜藝術品的情況，因為不能將它們出售」。

Breaking: I just recovered the stolen 'Dora Maar' by Picasso. Painted in 1938 and stolen in 1999 in Antibes France. A great day for art-lovers, like me! pic.twitter.com/A0KciDJuza — Arthur Brand (@brand_arthur) 2019年3月26日

垃圾膠袋包裝畫作 送抵家門

2019年3月初，布蘭德表示，兩名「與地下市場有良好溝通」的人士聯絡他，稱一名荷蘭商人擁有該畫作，但對此毫無頭緒。布蘭德稱自己與兩人會談，然後成功取得畫作。

那兩名人士用兩個垃圾膠袋把畫作包住，然後掉到布蘭德家門前。他之後將作品掛在家中，一名來自紐約Pace Gallery的畢加索專家鑑定畫作為真跡。他之後把畫作轉交另一名英國的藝術偵探埃利（Dick Ellis）手中，埃利過去曾在倫敦警隊工作，創立警隊內的藝術及古董組，他現時是一間保險公司的代表。

畢加索「女神」畫像：布蘭德是一名荷蘭「獨立藝術偵探」，多年來成功追蹤不少稀有的藝術品。（Arthur Brand Twitter照片）

布蘭德表示，畫作之所以難以被尋回的原因，是它從未公開過，也幾乎沒有照片，亦不曾在博物館展出。他稱畫作應該是透過毒品或軍火交易流入荷蘭。

他又表示，相信尋回作品後也不會獲得報酬，「當時有人提出40萬歐元的報酬，但我不知道是否真的會得到」。他稱，自己得到的報酬就是「可以把畢加索的作品掛在家中牆上一晚」。

（英國廣播公司／紐約時報）