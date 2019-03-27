科學家稱火星有生命　地面3天長15顆「蘑菇」

數百年來，人類一直想找出火星上是否有生物存在，最近有科學家聲稱，美國太空總署（NASA）火星深測車「機遇號」（Opportunity）和「好奇號」（Curiosity）拍到的火星相片中，有類似藻類、地衣和蘑菇的真菌類植物，顯示火星上或有生命。 這個理論不無爭議。而美國太空總署（NASA）尚未確認或否認有關講法。

研究提到，在美國太空總署的火星照片中可見，紅色沙石下面有15顆蘑菇狀的物體逐天長大。

有份撰寫研究報告的印度本地治里大學（Pondicherry University）生命科學系研究員達斯（Regina Dass）表示，美國太空總署拍到的15顆「火星蘑菇」是在3天內生長出來，而地球上並沒有地質或其他非生物力量（abiogenic forces），能產生數以百計有蘑菇和菌柄形狀的沉積結構，並在四周散布像孢子的物質。

研究另一作者、意大利國家科研委員會（National Research Council）的生物地質學家里佐（Vincenzo Rizzo）表示，火星上隨季節變化而增減的甲烷，是火星有生命體存在的額外證據。

他們的報告於2月28日在《天體生物學和太空科學評論》（Journal of Astrobiology and Space Science Reviews）期刊發表。惟由於研究審爭議，6名獨立科學家以及8名高級編輯有份覆檢這份報告，其中3人反對有關證據，其餘的人在文章做出一定修改後予以推薦。期刊本身對此事立場是：有關證據未經證實，而且沒有火星存在生命的證據。

有些科學家認為，相中的球體不是蘑菇，是赤鐵礦（hematite）。里佐指赤鐵礦也是生物活動的產物。

（太陽報／每日快報）