「超級App」東南亞掀爭奪戰　一App在手不假外求　霸佔市場靠信任

今時今日由找餐聽、叫外賣，甚至是付錢都可以用手機App，但若果要下載多個APP來取得不同服務，實在不便，近年一些平台都推出「超級App」（super app），即是程式已整合各種服務，用戶一App在手，就可以叫外賣、付錢等。 簡而言之，「超級 App」同時提供社交、零售、金融等多個服務，它們近年在東南亞地區發展迅速，並希望成為該地區的微信，以在這個潛力極大的市場佔據有利位置。

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超級App：「超級App」能同時提供社交、零售、金融等多個服務，例如中國的微信。（視覺中國）

東南亞興起 將成兵家必爭之地

數到近年在東南亞地區興起的「超級App」，就不得不提均以叫車服務起家的新加坡公司Grab及印尼公司Go-Jek，兩家公司都由從前的叫車平台「進化」成擁有多元化服務的「超級App」。

Grab在2012年成立，公司南征北討與其他企業結盟，務求成為「日常超級App」（everyday superapp）。公司一邊擴張服務地區，一邊擴張服務範圍，由電子錢包、貨物配送、外賣速遞，到醫療服務、汽車保險等都應有盡有。

試想像，若公司能整合線上線下服務，讓用戶依賴旗下應用程式應付所有日常生活，不假外求，這將是龐大商機。這些「超級App」不但將影響傳統金融服務生態發展，更預料會成為經濟增長的動力。

東南亞人口近6.5億，是其中一個「超級App」的兵家必爭之地。根據Google及新加坡主權基金淡馬錫2018年11月的研究報告，截至2018年底，東南亞互聯網經濟達到720億美元，到2025年更預料會超過2400億美元。

超級App：新加坡的Grab是其中一家「超級App」供應商， 服務範圍包括叫車、電子錢包、貨物配送、外賣速遞，到醫療服務及汽車保險等。（Getty Images）

「超級 App」成功之道在信任？

在這場東盟（ASEAN）十國市場的競爭中，單單通過電子支付吸引用戶是不足夠的。安永全球新興市場金融科技總監米塔爾（Varun Mittal）周二（26日）在「瑞信亞洲投資論壇」強調，供應商必須助人們更順利度過日常生活，以科技幫助被受忽視的人群連結社會，例如那些無信用卡、無法在銀行開戶、周轉、貸款的民眾。

個人私隱亦是重要問題，無人會想個人資訊外洩，或是如《1984》般遭政權全方位​監控。米塔爾指出，「超級App」供應商必須與用戶建立信任，表明儲存用戶的私人數據不是有惡意，而是想為他們提供的改善的方法，讓他們知道：「我想幫你，希望大家能一起努力。」

超級App：無人會想個人資訊外洩，或遭政權​監控。米塔爾指出，「超級App」供應商必須與用戶建立信任，表明儲存用戶的私人數據不是有惡意。（視覺中國）

（綜合報道）