澳洲罕見意外　塌樹突然「動L」反彈豎起　男童遭壓至重傷

澳洲昆士蘭發生罕見意外，一棵倒塌的大樹突然反彈豎立，在旁邊玩耍的一名男童被壓至重傷，幸好接受手術後已幾乎完全康復。

事發在2018年10月，11歲的克雷（Connor Creagh）在祖母的莊園玩耍；該區剛被暴風吹襲，園內有大樹連根拔起倒塌，克雷和另外兩名小孩就在其中一棵塌樹旁玩耍，發生意外前還拍了一張照片。沒想到，塌樹突然反彈豎起，克雷胸口以下被大樹壓住，導致股骨骨折、8條肋骨斷裂，心臟和肺部也被壓傷。

家人連忙用貨車和鐵鏈移開大樹，救出克雷，救護直升機隨後將他送院。當時克雷已重傷昏迷，而且呼吸困難，救護人員告訴他的母親，克雷可能捱不過去。

克雷康復後，探訪當時為他急救送院的救護人員，親口致謝。（LifeFlight Facebook）

克雷送院後接受手術重建整個氣道，至今已幾乎完全康復，他的母親邁爾斯（Danielle Miles）表示，兒子生還簡直是個奇蹟。

有30年經驗的樹藝師布朗（Kurt Brown）說，大樹倒塌後再豎起雖然罕見，卻並非前所未聞。他指出，在某些情況，例如將樹幹鋸斷，大樹的根球有可能彈回地上的洞裏，豎立起來。另外，由於木材有彈性，如果倒塌的樹木互相交疊，也可能會反彈。

（綜合報道）