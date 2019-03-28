【博鰲論壇】中韓總理時隔近3年再會晤　霧霾成重點議題之一

韓國總理李洛淵周三（27日）訪問中國，並在海南博鰲國賓館與中國國務院總理李克強舉行會談。雙方除了同意增加經濟合作外，如何應對霧霾問題同樣成為焦點。

這次韓中總理會談是兩國相隔近三年來的首次，李洛淵表示，空氣污染是兩國共同玫對和急需解決的國家級問題，因此希望雙方可以合作解決。他又稱讚北京方面在保護地球環境、防止空氣污染發揮作用，並呼籲韓中兩國可以在研究霧霾起因、預警、應急減排及應對氣候變化等議題合作。

李克強則認為，希望雙方增加溝通交流，強調中國有必要在環境研發、環境產品等環保領域與韓國合作，一同實現光明前景。

許多韓國人認為霧霾是中國和朝鮮的汽車和燃煤工廠造成、吹來韓國的。（Getty）

另外，韓國產業通商部長官成允模同日在北京與中國國家能源局局長章建華會面時表示，兩國正減少採用煤炭火力發電，促進新能源轉換，但仍需在減少溫室氣體和可吸入懸浮粒子等大氣污染物堵加合作。

韓中兩國官員同意在雙方政府、能源企業、研究機構的參與下定期舉辦火力發電論壇。此外，兩國亦推進韓國電力與中國國家電網盡早簽訂共同開發協議，為建設東北亞地區超級電網所需的連接項目踏出重要一步。預計電網將覆蓋中國威海及韓國首都圈西部之間大約374公里範圍，總投資額超過2.9萬億韓圜。

（韓聯社）