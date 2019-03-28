打機都可保家衛國？　丹麥國防軍招募電競玩家參軍

打機可以有助職業前途？丹麥國防軍日前宣布他們招募新兵計劃，特別歡迎國內「打機好手」參軍。軍方聲明更表示，正因為遊戲玩家各方面能力都要優勝，是戰機及雷達官的最佳人才。

丹麥國防軍一架F-16戰機。據國防部的說法，遊戲玩家最適合擔任與空軍相關的工作。（Getty Images）

丹麥國防部人事部負責人貝奇（Anders Bech）表示，遊戲玩家一般擁有相當程度的抗壓能力、有較好反應、較佳決斷力、團體合作能力和視覺能力。他們比同齡年輕人更優秀，是軍方需要的人才。

雖然國防部未有說明是玩哪一項遊戲，但相信是一般流行的射擊競技遊戲。出色的玩家確實可以在極短的時間下，判辨突然出現的敵人並擊殺對手。同時因競技遊戲需要玩家合作，勝利亦講求團體精神。

貝奇指出他們在2017年已開始研究徵召玩家入伍，並發現成效不俗。他以航空管制官為例，表示他們一般需要從20至40個應徵者才找到1位有資格接受培訓的人員，現在已找到了不少合適人選。

國防部表示他們正與丹麥本地的電競公司合作，向遊戲玩家宣傳，希望能有更多年輕人應徵。

這並非第一次有國家表示對召募電子遊戲玩家入伍有興趣，2018年美國亦表示有意成立自己的電競小隊，研究玩遊戲能否增進軍事能力，同時向年輕人宣傳。

（The Local）