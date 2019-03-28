結婚＋旅遊　日本政府出招拓財源　香港新娘青森行禮：夢想成真

提起日本，香港人一般會想到東京、大阪、札幌等城市，而印象也停留在吃喝玩樂，日本政府近年就別開生面，致力發展另類旅遊業，鼓勵港人到日本不同城市結婚兼旅遊。

日本放送協會（NHK）周三（27日）報道，一對來自香港的情侶日前在青森縣許下婚誓，他們先在市政廳提交結婚申請書，然後換上婚紗和禮服，到滑雪場拍攝婚妙照，再前往附近教堂行婚禮及交換戒指。

日本國家旅遊局近年極力吸引港人到日本各地拍攝婚照和舉辦婚禮，開拓另類旅遊業商機，而上述的是宣傳計劃中第一場在青森縣舉行的婚禮。青森市觀光交流情報中心表示，希望這對新人能將幸福照片放上社交媒體，吸引更多外國人到青森。

青森縣這個新計劃其實是學習沖繩。全球許多國家或地區都承認日本的結婚證書，而沖繩早就看準這一點，吸引外國人到當地結婚。

一對來自香港的情侶日前在青森縣許下婚誓，新娘子形容這場婚禮是「夢想成真」。（影片截圖）

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在2010年時，只有1對海外情侶在沖繩結婚，但在政府的推廣下，2012年已升至100對，到了2017年更大增至400對，當中大部分為香港情侶。

沖繩縣觀光振興課表示，「在香港結婚的話，要到婚姻註冊處宣誓，還要邀請眾多親友，許多香港年輕情侶覺得這樣很麻煩。相反，在日本則只要提交結婚申請書，香港和沖繩的距離又近，在日本結婚這件事也很體面。」

沖繩最受歡迎的結婚場地可能是中部的讀谷村，過去已經有142對海外新人在此成婚。村代表說，讀谷村位於海邊，有世界遺產座喜味城，還有一座漂亮的教堂，是拍攝婚照的熱門地點。不過，他也提醒道，外國人在日本結婚有不少需要注意的事項，例如提交的證明文件要翻譯成日文。

（日本放送協會）