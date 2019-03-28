比利時「尿尿小童」400年不停浪費食水　政府改裝循環水管

比利時布魯塞爾（Brussels）的「尿尿小童」（Manneken Pis）雕像，是當地著名景點，這個雕像自1619年佇立以來，每分每秒都在排「尿」，但政府近日才發現，原來小童排出的清潔食水並沒有循環再用，代表400年間不停浪費食水，英國《每日郵報》估計，遭浪費的食水可能高達2.5億公升。 比利時政府現在已安裝循環管道，讓「尿尿小童」的「尿」可以回收，然後再噴射。

發現問題的是水電技工卡朗（Regis Callens），他說當局本來以為尿尿小童的內部水管是封閉式設計，會把噴出的水回收循環再用；直至安裝水錶後，才驚覺它每天消耗1000至2500公升食水，達到10個家庭一天的用水量。

政府得知後迅速更換水管，把系統改為把「尿尿小童」噴出的水導回雕像內，無限循環再用，接下來也會檢查其他噴泉是否有類似情況。

該市議員赫林（Benolt Hellings）表示：「我們可以自豪地說，尿尿小童400年來第一次不是尿出食水。」

「尿尿小童」身高約55厘米，在1619年雕成，現今廣場上的雕像為複製品，每逢特別節日，市民都會替他精心打扮，據稱他一年要換130次衣服，歷年來已累積逾1000套服飾。

「尿尿小童」（Manneken Pis）雕像在400年間浪費了2.5億公升食水，比利時政府現在已安裝循環管道，讓小童將「尿」回收再噴射。（Getty）

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（衛報／每日郵報）