全球最強護照　日本新加坡韓國齊列榜首　香港特區護照不入十大

全球哪一本護照最好用？ 恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）每季均會計算各國護照的免簽證國家數目，並公布「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），最新一季結果周四（28日）出爐。日本、新加坡及韓國護照可免簽證自由通行190個國家及地區，並列「全球最強護照」榜首。香港特區護照又排第幾呢？

全球最強護照：日本（圖）、新加坡、韓國獲189個國家免簽證，成為全球最強護照。（Twitter圖片）

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日本及新加坡近年一直在護照排行榜上旗鼓相當，來到2019年第二季，日本、新加坡及韓國護照的免簽證與落地簽證優惠國家及地區同為189個，並列榜首。德國以188個國家免簽排名第二。丹麥、芬蘭、法國、意大利及瑞典則以187個國家排在第三位。

香港特區護照排名不變，以169個國家免簽，與保加利亞及聖馬力諾（San Marino）並列第十九位。在深受港人歡迎的移民國家方面，英國排名第五；美國及加拿大緊隨第六；澳洲及新西蘭則排第九，全部都是十名以內。

另外，台灣排名不變，以148個國家免簽證排名29；澳門跌一位至第33名，獲142個國家免簽；中國就有74個國家免簽，排名上升兩位至67。包尾的仍然是伊拉克與阿汗，雙雙以30國墊底。

公司分析指，亞洲護照的強勢反映該地區將漸漸成全球化的舞台中心，中國獲愈來愈多國家免簽亦證明這一點。

（綜合報道）