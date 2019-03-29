【墮大峽谷死亡】逾六百人命喪大峽谷　美高危旅遊點還有它們……

美國著名旅遊景點大峽谷周四（28日）發生致命意外，一名年約50多歲的澳門男子在老鷹岩（Eagle Point）拍照時失足，由1000呎高墮下身亡。 大峽谷峽谷經過數百萬年演變而成，獨特的景色獲列為世界自然遺產，並吸引大批遊客慕名而來，其中這次意外的老鷹岩屬於印第安原居民Hualapai部落保護區。 大峽谷風光如畫背後，老鷹岩及區內一些地方暗藏危險。可能危及遊客安全的美國觀光點，又豈止老鷹岩一個。香港01整理好相關資料，告訴您如何在享受旅程同時，也平平安回家。

Hualapai在原居民語言中，是指「來自高大松樹的人」，他們世世代代居於美國西南地區。傳統上該部族的土地涵蓋大峽谷到亞利桑那州中西部，以及布萊克群峰（Black Mountains）、聖弗朗西斯科群峰（San Francisco Peaks）等地區。Hualapa主要以打獵，並與其他部族交易為生。

目前該部族有大約2300位成員，並在66號公路（Highway 66）的皮奇斯普林斯（Peach Springs）設立據點，經營酒店、餐飲及出售紀念品業務。另外毗鄰老鷹岩的馬蹄型玻璃天橋（Skywalk）亦屬他們所有，因此旅遊業成為部族就業及收入的重大支柱。

話回這次意外，當地並非首次發生高處墮下死亡事件，有美國律師行指出，自19世紀末，最少600人在大峽谷喪命，當中包括：

79人在科羅拉多河遇溺身亡； 65人死於中暑、脫水、低溫症等； 59人從高處墮下致死； 25人因雷擊或落石等自然現象喪命

大峽谷風景壯麗，惟過往亦發生不少遊人墮崖意外。 （資料圖片）

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黃石國家公園

除了大峽谷外，黃石國家公園（Yellowstone National Park）同樣大受遊客歡迎，其面積大約是8900多平方公里，橫跨懷俄明（Wyoming）、蒙大拿（Montana）等州份，但因此同樣危機滿佈。例如每年有大約十多人在當地被熊襲擊而死，即使於每年平均近200萬到訪遊客相比，死亡率算是非常低，這並不代表遊客可以掉以輕心。

黃石公園其中一個賣點是間歇泉所噴出的熱水，其水溫最高可達攝氏250度。據資料顯示，自2000年起有20宗死亡個案是與這些間歇泉有關。

黃石國家公園以豐富野生動物種類和地熱資源聞名，公園規定遊客需與野生動物保持距離。（視覺中國）

夏威夷

夏威夷同樣是不少人的度假首選，其中火山觀光大受歡迎，而火山噴出的熔岩溫度可達攝氏700度以上，甚至有可能超過1200度。通常遊客都會為此遠離火山地區，但仍有不少「勇者」希望近距離感受大自然的威力，因此可能選擇乘搭直升機在火山上空低飛。

根據美國國家運輸安全委員會的數字顯示，最近30年內，曾發生大約60宗與這些觀光直升機的意外，當中17宗涉及人命傷亡。即使有遊客選擇以徒步方式登上火山，威脅始終無處不在－熔岩、火山氣體等，由1992至2002年間，一共錄得40人喪生、45人重傷的嚴重事件。

美國夏威夷基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）2018年5月3日熔岩爆發，摧毀逾700座建築。Digital Globe於5月13日採用紅外技術，拍下熔岩洪流的高溫範圍圖像。在火山爆發的遠距離之外，當地民眾照常生活。（DigitalGlobe/AP）

佛羅里達

美國有很多地方以陽光與海灘聞名於世，夏威夷固然榜上有名，佛羅里達州同樣並駕齊驅。可是當地的新士麥那海灘（New Smyrna Beach）卻因鯊魚襲擊而出名。《鯊魚襲擊檔案》（Shark Attack File）的統計顯示，2017年全球錄得88宗懷疑鯊魚襲擊個案，當中佛羅里達州佔了31宗，力壓澳洲或南非等地，成為「鯊魚襲擊之都」。

這個稱號並非浪得虛名，佛羅里達大學（University of Florida）統計指出，自1580年首次錄得鯊魚襲擊事件，到2008年為止，全球一共發生大約2800宗同類案件，新士麥那海灘竟然佔了8.5%。即使如此，每年到當地滑浪的人依然絡繹不絕。

美國的海灘不時傳出鯊魚襲擊人類事件，佛羅里達州大學統計指，由1580年錄得首宗紀錄，到2008年為止，全球一共發生約2800宗同類案件，當中佛羅里達州的新士麥那海灘佔了8.5%，成為「鯊魚襲擊之都」。（視覺中國）

（綜合報道）