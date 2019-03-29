美國婦公開信投訴女生穿Leggings　學生組織號召全校齊齊着

世界說
撰文：
最後更新日期：

美國一名母親周一（25日）在聖母大學（University of Notre Dame）的學生報章發表一封公開信，內容引發軒然大波，大批學生表示不滿。原來她投訴有太多女生穿Leggings（緊身褲），下身線條盡現，讓她覺得視覺上難以忍受，要求她們改穿牛仔褲。

此舉隨即惹來眾多學生反擊，更有組織發起「穿緊身褲自豪日」（Leggings Pride Day），號召學生不論性別一起穿緊身褲，並上載照片到社交網絡。

美國Leggings爭議：不少名人也喜愛把Leggings當作普通褲子穿，包括名模Kendall Jenner。（視覺中國）

這位名叫懷特（Maryann White）的婦人向學生報The Observer投稿，標題是「The legging problem」（緊身褲的問題）。信件在周一（25日）刊出。

在信中，她自稱信奉天主教，也是四子之母，她指無意侮辱任何人，但覺得Leggings帶來的問題，確實讓她覺得困擾。

她稱，近年人們喜愛把Leggings當作普通褲子穿，下身線條盡現，讓她感到視覺上難以忍受。尤其是在2018年秋季，她與家人出外時，看到前面有一群女生全部穿着緊身Leggings及短身上衣，她形容「Leggings就像只畫在身體上一樣。」她又指穿Leggings太赤裸、太暴露，建議女生應該改穿牛仔褲。

美國Leggings爭議：涉事的聖母大學（University of Notre Dame）位於美國印第安納州，屬當地知名學府。

學生組織：發動「穿Leggings自豪日」

懷特的公開信引來大批學生不滿，抗議懷特的觀點無理、帶有偏見。

學生組織Irish 4 Reproductive Health更加號召把3月26日定為「穿Leggings自豪日」（Leggings Pride Day），呼籲男男女女都在這天穿Leggings，並上載照片到社交網站。

此為響應行動的部分民眾：

Leggings屢成為爭議焦點

Leggings並非首次成為美國社會的爭議焦點，2017年3月，兩名女孩因穿上Leggings到丹佛國際機場（Denver International Airport），準備登機時，卻遭到聯合航空（United Airlines）在機場閘口的職員拒絕她們登機

航空公司之後指，她們的裝束不符合內部規定。有網民表示，兩名涉事女孩最終被迫在Leggings外再穿裙子，才獲放行。媒體把事件曝光後，聯合航空遭大批網民批評，演變成「公關災難」。

《華盛頓郵報》指，美國多間高中也曾因為禁止學生把Leggings當作普通褲子穿，引發爭議。

俄羅斯「冰冷之王」零下30度穿短褲跳傘　再創世界紀錄　
秘魯65米長牛仔褲列健力士世界紀錄　50人合力縫製半年
【極地渦旋】美國凍到似冷凍庫　民眾大玩「Frozen Pants」冷凍褲
紐約地鐵逾千人唔着褲　全因18年前一個惡作劇

（英國廣播公司）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。