美國婦公開信投訴女生穿Leggings　學生組織號召全校齊齊着

美國一名母親周一（25日）在聖母大學（University of Notre Dame）的學生報章發表一封公開信，內容引發軒然大波，大批學生表示不滿。原來她投訴有太多女生穿Leggings（緊身褲），下身線條盡現，讓她覺得視覺上難以忍受，要求她們改穿牛仔褲。 此舉隨即惹來眾多學生反擊，更有組織發起「穿緊身褲自豪日」（Leggings Pride Day），號召學生不論性別一起穿緊身褲，並上載照片到社交網絡。

美國Leggings爭議：不少名人也喜愛把Leggings當作普通褲子穿，包括名模Kendall Jenner。（視覺中國）

這位名叫懷特（Maryann White）的婦人向學生報The Observer投稿，標題是「The legging problem」（緊身褲的問題）。信件在周一（25日）刊出。

在信中，她自稱信奉天主教，也是四子之母，她指無意侮辱任何人，但覺得Leggings帶來的問題，確實讓她覺得困擾。

她稱，近年人們喜愛把Leggings當作普通褲子穿，下身線條盡現，讓她感到視覺上難以忍受。尤其是在2018年秋季，她與家人出外時，看到前面有一群女生全部穿着緊身Leggings及短身上衣，她形容「Leggings就像只畫在身體上一樣。」她又指穿Leggings太赤裸、太暴露，建議女生應該改穿牛仔褲。

美國Leggings爭議：涉事的聖母大學（University of Notre Dame）位於美國印第安納州，屬當地知名學府。

學生組織：發動「穿Leggings自豪日」

懷特的公開信引來大批學生不滿，抗議懷特的觀點無理、帶有偏見。

學生組織Irish 4 Reproductive Health更加號召把3月26日定為「穿Leggings自豪日」（Leggings Pride Day），呼籲男男女女都在這天穿Leggings，並上載照片到社交網站。

此為響應行動的部分民眾：

a Catholic mom published an opinion in ND’s newspaper that leggings Lead Men Into Sin so we’re protesting our right to not be responsible for men and to not be constantly policed by morals or femininity #LeggingsDayND pic.twitter.com/bN7oTNheIc — anne-marie (@anniejarr) March 26, 2019

Leggings屢成為爭議焦點

Leggings並非首次成為美國社會的爭議焦點，2017年3月，兩名女孩因穿上Leggings到丹佛國際機場（Denver International Airport），準備登機時，卻遭到聯合航空（United Airlines）在機場閘口的職員拒絕她們登機。

航空公司之後指，她們的裝束不符合內部規定。有網民表示，兩名涉事女孩最終被迫在Leggings外再穿裙子，才獲放行。媒體把事件曝光後，聯合航空遭大批網民批評，演變成「公關災難」。

《華盛頓郵報》指，美國多間高中也曾因為禁止學生把Leggings當作普通褲子穿，引發爭議。

（英國廣播公司）