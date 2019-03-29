澳洲墨爾本粉紅色湖成打卡勝地　專家：接觸湖水對人體有害

提起澳洲的打卡熱門地點，除了主要城市的風景外，西澳洲（Western Australia）埃斯佩蘭斯（Esperance）的粉紅色湖泊吸引不少遊客慕名而來。墨爾本一個公園最近也出現類似湖泊，令訪客大幅增加，但管理部門警告，湖水對人體有害，呼籲民眾遠離岸邊。

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墨爾本市中心附近的西門公園（Westgate Park）湖泊的湖水在最近數周變成粉紅色，因此有無數民眾到當地拍照留念。維多利亞省公園管理局（Parks Victoria）保育部門負責人佩格勒（Phil Pegler）表示，這種情況是由湖底鹽結殼生長的水藻透過光合作用產生紅色β-胡蘿蔔素，加上當地持續高溫和雨量不足，令湖水變成粉紅色。

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即使這個自然奇觀成為民眾拍照時的理想背景，公園方面則警告大家不要太接近湖泊。

佩格勒指，這些湖水鹽分甚高，或會讓皮膚受到刺激。另外當局亦要保護水中的鹽沼植物不受干擾，因此已經豎立警告牌和圍欄。

西門公園的粉紅色湖預計會持續一段時間，直到當地踏入秋天，氣溫回落及雨量增加之後，湖水就會回復原貌。

（澳洲廣播公司／新聞集團）