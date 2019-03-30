菲律賓「摩洛國」成立　杜特爾特：促使南部地區和平穩定

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周五（29日）宣布，當地南部「棉蘭老島邦薩摩洛國自治區」（Bangsamoro ARMM，簡稱摩洛國）正式成立，取代棉蘭老島（Mindanao）原有的穆斯林自治區。 杜特爾特出席自治區成立典禮上表示，新的自治區為菲律賓歷史邁進新一頁，並希望可以令南部回復和平穩定。

新成立的摩洛國覆蓋菲律賓南部原有的五省一市，面積約1.27萬平方公里，人口超過400萬。自治區政府主要官員由當地兩大武裝組織「摩洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）和「摩洛民族解放陣線」（MNLF）及菲政府共同提名，自治區政府首席部長由MILF主席易卜拉欣（Murad Ebrahim）擔任。自治區政府在行政管理、立法司法、財政稅收等方面擁有較大自治權，中央政府則負責管理當區的國防、安全、外交和貨幣政策。

易卜拉欣表示，他將致力於領導政府保護自治區所有公民的合法權益，打擊各類犯罪，維護和平穩定。

棉蘭老島（Mindanao）是菲律賓第二大島，據彭博社報道，當地擁有約值3000億美元的礦產資源。惟戰亂導致當地發展幾近停滯，成為該國最貧困的地區之一，當中又以穆斯林自治區的情況最為嚴重，估計59%居民活於貧窮線以下。

請按以下圖片觀看更多關於菲律賓南部的情況：

（新華社）