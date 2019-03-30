「加菲貓電話」不斷沖上法國海灘　35年後謎底終解開　

35年來，幾乎每日都有一部部鮮艷奪目的「加菲貓」造型電話沖上法國布列塔尼（Brittany）風光如畫的伊魯瓦斯灣（Iroise ），讓當地清潔工人相當困惑。 如今這個謎底終於解開，一個墜海的貨櫃原來就是這些「加菲貓」的「出生地」。

菲尼斯泰爾省（Finistere）的民眾一直為此困擾：沖上海灘的有時是面目猙獰的「貓臉」，有時則是連接電話線和聽筒的「肥胖身軀」。當地人一直懷疑，罪魁禍首是一個墜海的貨櫃。

布列塔尼環保組織Ar Viltansou負責人西莫南（Claire Simonin）表示，「我們協會成立18年，幾乎每次清潔海灘時都會拾到加菲貓電話的碎片」。

加菲貓電話：這些加加菲貓造型的電話35年來不斷沖上法國的海灘，令當地民眾感到十分苦惱。（法新社）

直到一名當地農夫記起，自1983年一場風暴後，海灘便開始出現加菲貓電話。他之後帶環保組織人員到貨櫃的「藏身之所」：原來該貨櫃一直卡在普盧阿澤勒（Plouarzel）的懸崖底部的洞穴，人們只有退潮期間才能入內；貨櫃則在潮漲時「吐出」電話。

西莫南表示，該洞穴有30米深，底部有貨櫃的殘骸，當集們看到貨櫃頂部有一隻「加菲貓」後，便知道是什麼一回事。

伊魯瓦斯灣海洋自然公園（Iroise Marine Nature Park）主任布瓦洛（Fabien Boileau）稱，不知道掉入海中的貨櫃是一個，還是有更多。

不幸的是，貨櫃部分地方被掩埋，人們無法進入，所以無法得知貨櫃內還有多少部電話。

（衛報／中央社）