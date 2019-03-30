土耳其地方選舉背後：經濟不景通脹20％　總統與商販「開戰」

土耳其周日（31日）迎來地方選舉，全國選民將投票選出省長、市長等。總統埃爾多安掌權16年，但這次他領導的正義與發展黨，形勢不甚樂觀，預計遭遇連場硬戰。 土耳其經濟不景，貨幣里拉在過去一年大幅貶值約40%，連帶令當地通脹飆升至20%。埃爾多安選前炮轟商戶、農民賣貴貨，抨擊是「食物恐怖主義」（food terrorism），但這無疑是亂找「元兇」之餘，也無助解決經濟問題。

土耳其選舉：土耳其在2019年3月31日舉行地方選舉，選出省長、市長等。（路透社）

政府怪招壓物價

物價飛升影響全民，埃爾多安政府為了壓制食物、日用品價格，不惜連番出怪招，包括直接指示零售商減價，又在選前派出一量量貨車和設立攤檔，向小市民售賣有政府資助的平價食物。

但這些招數無疑惹來爭議，政府在選前售賣平價食物，遭指控有「買票」嫌疑之餘，也非長久之策；政府下令商戶減價，更是令商家叫苦連天，當地一些超市被迫減價後，在物品旁邊加上一個告示，標明他們是以蝕本價售賣，以示抗議，又限制市民每次可購買的數量。

有經營小商店的法魯克（Faruk）便指，他所售賣的東西，根本無法與有政府資助的平價食物競爭。

總統攻擊商販與農民，但如果我的生意沒有了，就只會再有多一戶人要捱餓。 小商店東主法魯克（Faruk）

埃爾多安雖然多番把責任歸咎於商戶和農民，指他們推高物價、牟取暴利，但當地專家並不同意。此因土耳其貨幣里拉在過去一年大幅貶值，土耳其的進口汽油、飼料、肥料等通通加價，增加農民和商戶的成本，結果這些成本也轉嫁到消費者身上。

土耳其選舉：土耳其經濟不景氣，影響總統埃爾多安所屬正義與發展黨的選情。（路透社）

經濟不景衝擊選情

土耳其陷入經濟困難，無疑會影響周日（31日）的地方選舉。當地民調顯示，選民目前最關心的事務就是經濟。雖然埃爾多安多番安撫民心，3月初表示他將把通脹壓下至6到7%，但又有多少民眾對此有信心？

在這次選舉中，超過80個城市將選出新市長，外界預計埃爾多安所屬的正義與發展黨將面臨多場硬仗，包括在首都安卡拉與最大城市伊斯坦堡，這兩個城市過去都是正義與發展黨的囊中物，埃爾多安90年代也曾是伊斯坦堡的市長，但這次局面大為不同。