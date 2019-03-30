英研究：一瓶葡萄酒或等於半包煙　適度飲酒也有致癌風險

英國研究人員周五（29日）發表報告，人每周喝一瓶葡萄酒，相當於每周抽5到10根煙，適度飲酒同樣有致癌風險。 南安普頓大學醫院NHS基金會（University Hospital Southampton NHS Foundation Trust）、南安普頓大學（University Hospital Southampton）及班戈大學（Bangor University）的研究人員評估飲酒相關的癌症風險，並將這一風險與抽煙引發的患癌風險進行比較，將患癌風險值量化為相當於抽幾根煙。

團隊估計，1000名非吸煙男子與1000名非吸煙女子倘一生中每周喝1瓶葡萄酒，當中約10名男子及約14名女子會患癌，機率分別是男性1%，以及女性是1.4%。如這批人每周喝3瓶酒，約19名男子及14名女子會患癌。

有份參與研究的海茲博士（Dr. Theresa Hydes）強調這項研究並不是說適度飲酒與抽煙是一回事。她說，研究希望以香煙作為比較器（comparator），能有效傳達飲酒會導致患癌風險的訊息，協助人們在掌握更多資訊的情況下，就自己的生活方式做出選擇。

海茲指出，三分之二吸煙人士會死於這不良嗜好，而癌症只是吸煙眾多後果的其中之一。她說。這研究是單純就患癌風險將兩者比較。此外這份報的其他作者指出，研究沒計入任何抽煙及喝酒會導致的相關後果，如呼吸、心血管及肝臟疾病，否則結果會有不一樣。

（新華社／天空電視台）