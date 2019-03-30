火星直昇機飛行測試完成　料2021年抵達「紅色星球」

美國太空總署（NASA）周四（28日）宣布旗下研發的火星直昇機已完成飛行測試，預料2021年2月可運抵火星。

這款火星直昇機由NASA的噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）研發，僅重約1.8公斤（4磅），以太陽能發電，並且如一般無人機採用上下兩層的螺旋槳設計。

在最近的測試中，火星直昇機被放進一個約7.6米闊的太空模擬器，模擬火星環境條件下飛行。直昇機最終以5厘米的高度盤旋約1分鐘，機內1500多個零件運作暢順。

火星直昇機項目主任Mimi Aung表示，團隊曾經在一個非常接近直昇機實物的工程模型展開長達75分鐘的飛行測試，而最近的測試則是直接以將派往火星的實物做測試。

▲▲想看火星直昇機「機仔細細」如何勝任火星任務？請即點擊片段。▲▲

研究員在實驗室模擬火星的低溫、低密度大氣和低引力等環境。團隊的測試指導扎內托斯（Teddy Tzanetos）表示，模擬在火星上飛行，需要抵銷3分之2的地球引力，團隊用一組連接到直昇機頂部的機動吊繩提供拉力，成功模擬火星的引力環境。

按NASA計劃，火星直昇機將與「火星2020」探測器一同在2020年7月發射升空，預計2021年2月抵達火星，負責協助探測火星古老生命的跡象和採集樣本等任務。

（新華社／Space.com）