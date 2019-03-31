英國5歲男孩患罕見血癌　萬名善心人欲捐幹細胞

英國一名5歲男孩被診斷患上罕有血癌，生命可能剩下三個月，他的父母在網上發起呼籲，希望可以為兒子找到合適幹細胞移植。結果有過萬名熱心民眾參與，當中有近5000人冒雨等候，最終皇天不負有心人，男孩父母周五（29日）宣布找到三個合適樣本，令他可以接受幹細胞移植手術保住生命。

英國5歲男孩奧斯卡（Oscar Saxelby-Lee）在2018年底被診斷患上罕見血癌，醫生即時為他安排化療，但指他急需接受幹細胞移植保命。（VCG）

來自英格蘭中部伍斯特（Worcester）的奧斯卡（Oscar Saxelby-Lee）在2018年底被家人發現身上有不尋常的瘀傷，於是前往求醫，結果醫生發現他患上罕見的T細胞急性淋巴細胞白血病（T-cell acute lymphoblastic leukaemia，T-ALL），於是立即為他進行化療，但警告如果找不到合適的幹細胞作移植之用，奧斯卡的人生可能會在倒數最後3個月。

請按以下圖片觀看英國民眾踴躍參與幹細胞配對測試場面：

奧斯卡的父母因此在Facebook設立專頁，呼籲伍斯特的市民可以抽時間到奧斯卡就讀的小學進行配對測試，結果有4855人冒雨前來，打破舉辦有關測試的慈善組織2200人的紀錄。連同其他數場測試活動，總參與人數突破1萬大關，而且亦有不少熱心人士是來自其他地區，令奧斯卡的家人感到喜出望外。

最振奮人心的消息終於傳來，奧斯卡的母親薩素比（Olivia Saxelby）周五在Facebook專頁公布找到3個配對幹細胞的消息，並指兒子快將接受移植手術。她認為即使康復之路漫長，大家都會為兒子打氣，並感謝所有參與和廣傳有關消息的人。

至於捐贈者的身份，薩素比表示在手術前只會知道對方的年齡、性別和國籍，更詳細的資料將在手術後兩年得知。

（綜合報道）