沙特國王查政治犯健康揭獄中酷刑　女權分子遭電刑鞭打

英國媒體取得沙特阿拉伯政府為國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）準備的機密文件，包括60名政治犯的醫療報告，裏面提到囚犯營養不良，而且身體被割傷、瘀傷和燒傷，顯示他們在獄中遭到殘酷虐待。

國王下令審視政治犯狀況

英國《衛報》報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）嚴打異己，曾下令拘捕200名社運人士，美國《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案亦懷疑是由穆罕默德一手策劃；卡舒吉案備受國際關注，令沙特面臨外交危機，國王薩勒曼據報因此要求官員提交60名政治犯的醫療報告，以及下一步行動的建議。早前有報道指，兩父子有不和跡象，國王更因擔心王儲謀反而在外訪期間撤換保安團隊；最新消息似乎表示國王不同意兒子決定，印證二人關係緊張。

英國《衛報》報道，沙特國王薩勒曼下令，重新審視兒子王儲穆罕默德拘捕社運人士的決定，要求檢查60名囚犯的健康狀況。（視覺中國）

政治犯疑遭酷刑 遍體鱗傷

審視的60名囚犯主要是女性，醫生檢查他們的身體後發現，大部分人被嚴重虐待，需要立即從獨立囚室移送到醫療中心。文件內描述了各人的狀況，有人「體重驟降，持續吐血，身體多處有傷口和瘀痕」，還有人「雙腳多處受傷，加上營養不良和缺水，完全失去行動能力」，甚至有人「全身嚴重燒傷，由於沒有得到妥善治療，舊傷口未完全癒合」。

消息人士透露，官員會將這批機密文件呈交國王，並建議他特赦所有政治犯，或至少提早釋放健康極差的囚犯。

美國《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉遇害案疑是由沙特王儲穆罕默德一手策劃，事件受到國際關注後，沙特面臨外交危機。（視覺中國）

女權分子被不人道對待 電刑鞭打性騷擾

《衛報》取得機密文件後聯絡沙特政府，該國發言人拒絕評論事件，但並未質疑文件的真確性。

一名社運人士匿名透露，女囚犯會遭受電刑，並被綁在椅子上，被人用頭巾繩（agal，阿拉伯男性在頭上繞成兩圈用來固定頭巾的黑色粗繩）鞭打大腿、背部和臀部，留下極深且久久不散的瘀傷。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，過去有不少女權分子控訴在獄中受酷刑，包括遭電擊、鞭打和性騷擾，外泄的機密文件證實了她們的說法。

2018年10月25日，法國巴黎有示威者手持標語，就美國《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案抗議。（Getty Images）

研究員：政治環境比ISIS戰區更黑暗

沙特駐美大使館曾指，該國簽署《聯合國反酷刑公約》，並「認真看待所有稱沙特虐待被羈押或服刑人士的指控」。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）中東研究員Justin Shilad表示，卡舒吉在沙特並非特別激進或有名的人物，卻仍遭殺害，可見王儲穆罕默德極度專制，不容許任何人質疑自己。Justin Shilad又說自己曾研究過利比亞、敘利亞、也門、伊拉克等地區的政治環境，但沙特人民對政治拘留絕口不提的程度，以及流露的恐懼，是他前所未見的，甚至超越極端組織ISIS戰區的情況。

（衛報）