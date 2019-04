美國北達科他州化石遺址　證6600萬年前小行星撞地球威力驚人

美國《國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)周一(1日)發表一項關於北達科他州(North Dakota)地獄溪地層(Hell Creek Formation)一處名為塔尼斯(Tanis)化石遺址的研究報告,表示遺址所發現的魚化石,足以證明6600萬年前小行星撞擊地球威力驚人;該小行星的直徑約12公里,撞上墨西哥灣(Gulf of Mexico)後引發災難性地震海嘯,瞬間導致許多生物死亡。