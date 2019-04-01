美國北達科他州化石遺址　證6600萬年前小行星撞地球威力驚人

美國《國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）周一（1日）發表一項關於北達科他州（North Dakota）地獄溪地層（Hell Creek Formation）一處名為塔尼斯（Tanis）化石遺址的研究報告，表示遺址所發現的魚化石，足以證明6600萬年前小行星撞擊地球威力驚人；該小行星的直徑約12公里，撞上墨西哥灣（Gulf of Mexico）後引發災難性地震海嘯，瞬間導致許多生物死亡。

該研究由美國堪薩斯大學（University of Kansas）古生物學者德帕爾馬（Robert DePalma）與歐美同僚組成的團隊所進行。德帕爾馬説，遺址中可見海嘯衝刷過後「纏作一團的淡水魚、陸地脊椎動物、樹木、樹枝、原木、菊石及其他海洋生物遺骸，全部都保存在同一岩層內」，又指一些魚類化石的魚鰓中有玻璃狀粒子，相信是小行星撞擊後產生的碎片被魚吸入所致，亦顯示地震海嘯只用幾十分鐘就抵達現今北達科他州附近。

研究報告另一作者伯納姆（David Burnham）說，「沉積作用發生得太快，所有東西都完整保存下來，沒有壓碎。這就像雪崩如液體般倒塌，然後凝固下來。那些動物幾乎瞬間死亡，因為海嘯來勢太凶猛。有一條魚撞在樹上，從中間斷成兩截。」

德帕爾馬又表示，這撞擊可能是對地球上生物影響最深遠的事件，而這次研究為此提供新的細節，「事實上，這事件對我們以及所有哺乳動物來說都有直接的聯繫，因為從那以後就由我們繼承地球。那次撞擊之後就無法保持原狀，地球變成哺乳動物的星球，不再是恐龍的星球。」

（綜合報道）