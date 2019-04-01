【告別平成】新年號公布後誰最忙？　日本印鑑店：要加班了

日本新年號「令和」正式發表，日本人都對這個象徵新時代的年號感到期待，但也有一些行業開始變得忙碌起來，包括印鑑業者。 日本人仍保留使用印鑑的傳統，現在距離新年號使用只有一個月，意味他們只有一個月的時間，處理大量有關全新「令和」印鑑的訂單。

有日本的印鑑店隨即宣傳歡迎訂貨，但因預期數量過多會無法應接，亦只好標註「數量有限，售完即止」（Hankoya.com）

在香港身分證明一般都會使用簽名，但日本仍保留了印鑑的傳統。不只名字需要印鑑，日期也會用印鑑，例如是標示「平成 年 月 日」等，因此更改年號，意味所有日期的印鑑都要改變。有大量生意對印鑑業來雖然是好事，但大量訂單殺到，還要在一個月內全數起貨，是員工來說也是「地獄」的開始。

靜岡市一間名為吉田印章堂的印鑑店，就收到了來自企業和官廳超過5千個的訂單。負責人表示，因新年號發表終於可以開始準備：「看來這陣子也不用休息了，若不快手一點之後會哭。」

各行各業要趕工

日本過去200年從未有天皇退位自行禪位，因此自明治後就未曾有預早更改年號的需要。有部分保守團體一度要求至5月1日新天皇上位後才宣布年號，但遭政府反對。反對的理由是為免導致混亂，應提前一個月讓企業及官廳準備。

除印鑑業外，印刷業也是重災區。有印刷日曆或記事本的廠商曾考慮直接使用西曆代替，但因學校及行政機關仍絕大部分使用含年號的和曆關係，所以必需把相關標示年號的部分改掉。

企業同樣需因更改年號的關係，為更改電腦系統及文件作準備。有電腦業界人士就介紹過，更改年號對系統的改變，並非單純加減那麼簡單，有些牽涉選擇年分選擇輸入的系統需要進一步編寫，除錯（Debug）程序亦因而複雜，在1個月內完成並不輕鬆。

（綜合報道）