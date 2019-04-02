半裸示威者闖英國會　手搽膠水「黐」玻璃　要求正視氣候變化

英國國內仍未通過脫歐協議，下議院周一（1日）決定再舉行「指示性投票」（Indicative votes）。國會議員在投票前舉行辯論，期間發生小插曲，數十名半裸名男女突然在公眾席示威，部份示威者只穿內褲，更有人以膠水將自己「黏」在玻璃上圍欄上，警員其後到場帶走示威者，會議繼續。

英國脫歐：半裸示威者闖國會要求正視氣候變化。（路透社）

抗議團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）十幾名的示威者在公眾席上高呼「SOS」及「停止浪費時間」等口號，希望政治家正視氣候變化及生態危機；示威一度打斷下議院對英國脫歐的辯論。

大部分示威者半裸，僅穿內褲，有示威者以膠水將手黏在玻璃圍欄上，工黨前黨魁文立彬（Ed Miliband）被指對突如其來的景象「睇到眼突」。

當局及後以侮辱公德案拘捕十幾名示威者，事件大約擾讓30分鐘，會議其後繼續，保守黨議員當時博爾斯（Nick Boles）形容，能夠忽視無意義的赤裸，長期以來一直是英國人的特質，相信議會將能夠回到正在討論的問題。

Find yourself a man who looks at you the way Ed Miliband looks at the naked protesters in Parliament pic.twitter.com/jSeJd4AHS0 — Ollie Thorpe (@OllieThorpe97) 2019年4月1日

（綜合報道）