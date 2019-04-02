美國女大學生召Uber卻上錯車　慘遭殺害棄屍荒野

美國南卡羅來納州（South Carolina）21歲女大學生約瑟夫森（Samantha Josephson）上周五（3月29日）凌晨與朋友在酒吧相聚後，透過手機應用程式Uber預約車輛返回住處，卻誤登上另一輛房車，結果遭殺害和棄屍荒野。

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美國南卡羅來納州（South Carolina）21歲女大學生約瑟夫森（Samantha Josephson）因上錯賊車，結果遭殺害和棄屍荒野。圖為死者與父親的合照。（Facebook：Seymour Josephson）

事發於上周五凌晨2時左右，就讀南卡羅來納大學（University of South Carolina）的約瑟夫森與室友在哥倫比亞市（Columbia）Five Points酒吧區相聚後，單獨預約Uber車輛返回住處。但直到同日早上，約瑟夫森的室友仍未與她取得聯絡，開始感到擔心，於是在下午1時30分左右報警。

哥倫比亞市警方展開調查，並於同日下午4時左右接報，於哥倫比亞市東南方克拉倫登縣（Clarendon County）內的叢林區發現一具屍體，隨後證實死者為約瑟夫森。

警方之後成功追尋約瑟夫森當日登上的房車，並拘捕涉案的24歲疑犯羅蘭（Nathaniel David Rowland），控以謀殺和綁架罪。警方在涉事房車上找到屬於約瑟夫森的血迹和手機，車上亦有盛載液體漂白劑、殺菌濕紙巾和窗戶清潔劑的容器。

▼哥倫比亞市警方發布約瑟夫森遇害前的相片：

Cont’d: Here’s another picture of Josephson when she was last seen on Harden Street talking on the phone. Pay close attention to what she was wearing early this a.m. Call @MidlandsCrime at 1-888-CRIME-SC w/your helpful tips regarding her whereabouts. pic.twitter.com/PZSokgwFYN — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) 2019年3月30日

根據逮捕令描述，約瑟夫森登上房車後隨即遭疑犯攻擊，造成頭、頸、面、上身、腿和腳多處傷痕。當局指，約瑟夫森是遭到利器襲擊至死。警方又指，當時啟動了車上的兒童安全鎖，令約瑟夫森難以從車內逃生。

事件令外界關注共享汽車服務的安全。約瑟夫森的父親計劃向提供共享汽車服務的公司反映有關問題，呼籲要為汽車配備更好的識別方法。

哥倫比亞市警察局長霍爾布魯克（W.H. Holbrook）表示，已與死者家屬談話，「我們的心碎了，全碎了。沒有什麼比站在一個家庭面前、向他們解釋親人是如何被謀殺的還要更困難」，「這非常痛苦，言語真的無法描述他們正在經歷的事情」。

警方拘捕涉案的24歲疑犯羅蘭（Nathaniel David Rowland），並將他扣押於哥倫比亞市監獄。（視覺中國）

（美國有線新聞網絡／衛報）