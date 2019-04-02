英國55歲婦為圓女兒媽媽夢　決定代孕誕下自己孫女

英國55歲婦人邁爾斯（Emma Miles）2019年1月16日成功誕下自己的「孫女」埃薇（Evie），由於她的31歲女兒史密斯（Tracey Smith）患有罕見的「苗勒管發育不全」（Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome，MRKH）症，雖然擁有卵巢和輸卵管，卻缺少子宮而無法懷孕，於是邁爾斯決定成為女兒的代孕媽媽。有傳媒就形容，這像是媽媽送給女兒的「終極禮物」。

史密斯稱，「看到小嬰兒躺在我們臂彎裏，之前每刻的心痛都是值得的。我很感謝媽媽送給我們這份厚禮」；而邁爾斯則說，「發現女兒無法懷孕這件事令我心生愧疚，我只想幫她成為母親。對我來說，埃薇就是我的孫女，而我就是她驕傲的祖母而已。」

其實女性過了35歲後才生育，面對流產和妊娠毒血症（Pre-eclampsia）的風險都會大大增加，不過邁爾斯表示自己並不害怕，更為此減去38公斤，再加上持續服用賀爾蒙藥片，最後成功注入女兒的受精卵成為代孕媽媽。

史密斯又指，當初會找邁爾斯商量，是因為按照英國法律，代孕媽媽會被認為是新生嬰兒的合法母親，所以擔心如果找不認識的人來做會引起法律糾紛。現在埃薇在法律上是邁爾斯的孩子，因此她需要透過漫長的法律程序才能變成埃薇的母親。

（綜合報道）