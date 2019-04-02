美國電視節目女主持患癌　感謝眼利觀眾發現頸部腫塊

美國電視節目《Inside Edition》女主持諾維爾（Deborah Norville）周一（1日）透過影片向觀眾表示，自己即將接受手術移除頸部甲狀腺結節（thyroid nodule）。她特別感謝一名眼利觀眾發現其頸部的腫塊，因而前往求醫。

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在影片開首，諾維爾提到，當你從事幕前工作，觀眾會對所有事物作出評價，包括頭髮、妝扮和所穿的衣物。

但諾維爾卻因此得福，因為在很久以前，一名觀眾在節目中發現她頸部有腫塊。她之前從未留意到，但就因而前往求醫作檢查。當時腫塊未有異常，但多年後卻由良性變成惡性，需要進行治療。

諾維爾周二（2日）會接受手術移除頸部甲狀腺結節。她表示，自己不會接受化療，醫生亦告知她不會進行放射治療。諾維爾將暫時離開觀眾的視線，由周末主持麥金納尼（Diane McInerney）頂上。

諾維爾曾兩奪艾美獎（The Emmy Awards）殊榮，1995年從《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）改任《Inside Edition》女主持至今。（Getty Images）

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（哥倫比亞廣播公司／今日美國）