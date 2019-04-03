【英國王室】哈里梅根推官方IG　與威廉「分家」後終於可自己出Po

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan，Duchess of Sussex）自2018年5月結婚以來新聞多多，二人3月中旬正式與威廉王子（Prince William）夫婦「分家」後，周二（2日）終於在社交媒體Instagram推出專屬自家官方帳戶。

哈里及梅根周二（2日）在推出官方Instagram帳戶「sussexroyal」，並發布首個帖文稱「歡迎來到我們的官方IG，我們期待分享我們的工作、我們支持的事、重要的公告，以及在關鍵問題上發聲。」帖文包括他們2018年的澳洲之旅，以及出席公開活動的照片。

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半日吸引逾130萬粉絲追蹤

梅根在成為王室成員前是一位狂熱的Ig用戶，惟嫁入王室後不得不放棄個人帳戶。英國王室需統一交由官方社交媒體帳號發布生活相片，哈里及梅根此前與威廉夫婦共同擁有肯辛頓宮（Kensington Palace）官方帳戶「kensingtonroyal」，不過由於現已與威廉夫婦「分家」，並搬離肯辛頓宮，哈里及梅根自立門戶設立新Instagram帳戶亦無可厚非。此舉亦被視為梅根臨盆前，二人建立自己家庭的最新一步。

白金漢宮（Buckingham Palace）3月14日宣布「分家」，哈里與梅根遷入溫莎堡浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），並會在白金漢宮設辦公室。雖然不時有傳聞指哈里及梅根與兄長一家有矛盾，惟分析相信分家「不涉及惡意」，純粹是兩方各有不同需求，發揮他們在王室的不同角色。

哈里與梅根的帳戶在短短半日已吸引逾130萬粉絲追蹤；哈里與梅根追蹤了21個帳戶，當中或多或少反映他們二人所關心的議題及工作：除了王室官方帳戶「theroyalfamily」、肯辛頓宮官方帳戶「kensingtonroyal」、父親查理斯王子克萊倫斯宮（Clarence House）官方帳戶外，他們還追蹤了不少慈善及保育組織的帳號，當中包括威廉、凱特和哈里三人2016年成立的Heads Together。