曾是「全世界頭髮最長」　日少女18年來首度剪髮　捐出長髮做善事

日本18歲少女川原華唯都因為擁有一把長及腳踝的頭髮，在2018年打入《健力士世界紀錄大全》，成為當時世界上頭髮最長的青少年。為了迎接大學生活，她周二（2日）有生以來第一次剪掉辛苦保留的長髮。剪下來的一米多長髮將捐贈給製作醫用假髮的非牟利組織。

來自鹿兒島的川原華唯都出生時，頭部長有皮脂腺痣（sebaceous nevus），屬於胎痣的一種。為了遮掩切除手術留下的疤痕，她的家人幫她留了一把長髮，後來因為覺得剪了很可惜而繼續留長。

川原華唯都在2018年以155.5厘米長的頭髮，獲《健力士世界紀錄大全》認可為當時世界上頭髮最長的青少年。（Twitter @Mulboyne）

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川原華唯都2018年以155.5厘米長的頭髮，獲《健力士世界紀錄大全》認可為當時世界上頭髮最長的青少年。她每天洗頭都非常「大陣仗」，要媽媽幫忙洗髮，爸爸則負責吹頭。

川原華唯都周二剪掉逾100克重的頭髮。對於最後一次幫女兒洗頭，她媽媽形容感到有點失落，但剪髮後，也覺得女兒很時尚可愛。

接受捐贈的非牟利組織表示，川原華唯都的頭髮可用來製作短缺的長假髮，很感謝她捐出留了多年的寶貴長髮。

（共同社／朝日新聞）