以色列婦齋飲果汁3周減肥致「水中毒」入院　腦部或永久受損

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以色列特拉維夫（Tel Aviv）一名40多歲女子，早前聽從當地一名「另類療法治療師」的指導，連續三周只喝水和果汁來減肥，結果造成體內鹽分失衡，導致「水中毒」（water intoxication）和出現低鈉血症（hyponatraemia）。目前女子正接受觀察，醫生表示她的腦部恐怕已受到永久損害。

據報道，該女子的體重三周後跌至不足87磅（約39公斤）；而在以色列一般人並不須獲資格證明便可自稱「另類療法治療師」。

由於鹽分提供的鈉（sodium）負責控制細胞內外的體液水平，因此對維持身體機能運作非常重要。低鈉血症患者通常發生在參加運動的人身上，例如馬拉松等，主因他們試圖大量飲水，但非以電解質來補充水分，使血液中鈉水平大幅下降，體液會流入細胞內導致腫脹；當這情況發生在腦部，便出現腦水腫（cerebral oedema），嚴重的話會造成抽筋、腦損傷、昏迷甚至死亡。

英國哈里街（Harley Street）營養師蘭伯特（Rhiannon Lambert）表示，「任何關於喝果汁來使人體排毒的建議都是不正確的。我們天生人體的設計是透過肝和腎來排毒，喝果汁無法這樣做。」

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（綜合報道）

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