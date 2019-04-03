韓國推動新旅遊業發展　2020年起每年舉辦兩次K-POP慶典

韓國總統文在寅周二（2日）召開國家觀光策略會議，表示要加強推動韓國觀光業，目標在2022年吸引2300萬訪韓旅客。其中包括每年舉行兩場K-POP大型慶典，開發非軍事區（DMZ）成旅遊景點等，借旅遊業創造就業振興經濟。

K-POP是韓國在新旅業發展中的重點推行部分之一，包括每年舉辦兩次慶典吸引旅客。（Getty Images）

這次是文在寅就任以來首次舉行的相關會議，文在寅周二在仁川市松島出席會議期間，示意要為韓國旅遊業注入動力，加快旅遊業發展步伐。

文在寅稱旅遊業是發展經濟的關鍵，並稱旅遊業可為韓國創造更多就業。文在寅形容「韓流」是最大的吸引力：「我們可以成為世上最吸引旅客的國家，我們清楚自身的價值，可以建立最合適國家旅遊業發展的計劃。」

多項措施支援旅遊業發展

根據新的觀光策略，文化體育觀光廳將選定一個廣域市打造成國際旅遊中心。8月在濟州推進全球交通行動服務（MaaS）試點，並在11月東盟（ASEAN）特別峰會期間免收東盟國公民簽證手續費，為「新南方政策」國家舉行歡迎活動，以吸引更多東南亞的旅客前來。

韓國政府還預定自2020年每年舉行兩場K-POP慶典，並推出以K-POP為主題的旅遊套餐，吸引旅客。同時政府會在來年增設5個能常年舉辦電競比賽的場地，配合可一同住宿的酒店，方便舉行國際比賽。

非軍事區及前美軍基地均會改造成新旅遊景點，吸引旅客前往。（視覺中國）

打造新旅遊景點

政府亦將開放非軍事區（DMZ）供遊客參觀，打造新旅遊景點。其中包括會在坡州、鐵原郡及固城郡的非軍事區劃設行山徑，供遊客遠足。行山徑最快可以4月底試運，政府希望以此推動，把冷戰象徵的非軍事區改變成和平象徵。

另外政府亦將制定旅遊產業改革方案，鼓勵並協助初創企業投入開發旅遊產品。旅遊相關產業就業預料2019年可由58萬人，增至96萬人。

（綜合報道）