波蘭興建「世上最深游泳池」　預計2019年下旬完工

波蘭姆什喬努夫（Mszczonow）2019年下旬將啟用一個名為「Deepspot」的游泳池，該泳池載水量達8000立方米，比起一般25米泳池的容量大27倍，並用了約1100噸的鋼鐵來建造池內各種設施，不但設有水底洞及懸崖，還有一個「藍洞」（blue hole）可讓人潛至水底45米最深處。該泳池的設計師稱，建成後它將成為「世上最深的泳池」。

泳池座落的城鎮姆什喬努夫（Mszczonow），距離首都華沙（Warsaw）不足48公里。該泳池的設計師表示，它適合初學者和專業潛水員進行水肺潛水訓練，至於那些不願意下水的人亦可以透過水底隧道來觀光，而圍繞泳池的會議和訓練室都能看到泳池內部。

設計師又指，啟用後將打敗位於意大利蒙泰格羅托泰爾梅（Montegrotto Terme）度假區的「Y-40 深潛樂」（Y-40 The Deep Joy）泳池。

不過「Deepspot」恐怕無法保持「世上最深泳池」這個名銜太久，因為英國科爾切斯特（Colchester）亦正在建造游泳池「Blue Abyss」，深度達50米，預計2020年完工。泳池總經理維克斯（John Vickers）表示，「它不止是個超級大池，而且會成為商業太空公司訓練太空人的地方，以及幫助人訓練體能極限的中心」。

（美國有線新聞網絡）