韓國財閥富三代紛爆毒品醜聞　現代SK南陽乳業上榜　警方處理惹議

韓國演藝圈連環爆出醜聞，震撼整個韓國社會，在演藝圈外，當地財閥圈子多名「富三代」近日捲入毒品醜聞，同樣引來高度關注，這些受影響的財閥集團包括SK集團、現代集團和南陽乳業。 其中韓國南陽乳業家族外孫女、歌手朴有天的前未婚妻黃荷娜，除了涉嫌吸毒、參與販毒外，更遭懷疑有警方包庇，事件隨時將再掀出政府人員的醜聞。

黃荷娜疑獲特別優待

在韓國BIGBANG前成員勝利爆出醜聞、他投資的夜店Burning Sun涉嫌牽涉毒品等問題後，黃荷娜也被韓媒《韓國證券新聞》指她與Burning Sun的有關人士相熟，連帶掀出她的醜聞。

韓國MBC電視台新聞節目《Newsdesk》周二（2日）報道，黃荷娜2015年涉嫌向一名譯音姓趙的人士提供安非他命，並一同吸食。趙姓人士其後在黃荷娜的介紹下，向一名毒品拆家的銀行戶口存入30萬韓元（約2074港元）。

警方在2017年曾經將案件轉介到檢控部門，但黃荷娜從來沒有遭警方問話或起訴，反而趙姓人士則被判入獄兩年半，緩刑三年。

當時的法官判詞提到，兩人曾經三度合謀一同吸食安非他命。不過黃荷娜沒被定罪則惹來外界質疑警方是否因為對方的家庭背景而提供特別優待，首爾警方周二就宣布為這宗案件展開內部調查。

該節目又提到，黃荷娜曾經在2009年涉嫌吸食大麻而被起訴，但案件在2011年於沒有任何刑罰下結束。

對於有關指控，南陽乳業隨即與對方劃清界線，指黃荷娜的行為與公司無關，又表示她和家人都沒擁有公司股份或有生意來往。

黃荷娜和朴有天不歡而散。（IG圖片）

大財閥富三代同樣涉毒

捲入毒品醜聞的富三代，不只是黃荷娜一人，韓國第三大財閥SK集團創辦人崔鐘建的31歲男孫周一（4月1日）被仁川警方拘捕。

消息指他涉嫌在2018年3至5月期間，曾15次透過加密通訊程式Telegram聯絡一名27歲譯音姓李的毒品拆家，以及另一名沒公開身份的人士，要求對方以速遞方式將液態大麻寄給他，估計一共花費700萬韓元（約4.8萬港元）。

崔姓男子向警方供稱，自己主要在家中吸食大麻，他在初步測試中被驗出對大麻呈陽性反應。另外警方在調查李姓毒品拆家時，發現現代集團創辦人鄭周永的28歲男孫亦是李姓疑犯的「顧客」。由於對方目前身處海外留學，預料他回國後將隨即被警方問話。

事件或陸續有來

除了SK和現代集團的富三代外，李姓疑犯的「顧客」名單上亦有其他非富則貴的人士，警方表示會徹底調查，因此不難預料將來會有更多知名人士牽涉其中。

（綜合報道）